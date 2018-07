Ingressos da Olimpíada começam a ser vendidos também em bilheterias

O torcedor que quiser adquirir entradas para os Jogos Olímpicos do Rio agora pode comprá-los em pontos de venda físicos. Nesta segunda-feira, foram abertas duas bilheterias no Rio de Janeiro, ambas em áreas nobres: uma no Leblon, na zona Sul, outra na Barra da Tijuca, na zona Oeste.

De acordo com o Comitê Olímpico Rio-2016, as bilheterias funcionam tanto para venda como para retirada dos ingressos comprados pela internet. Diferente do que acontece no online, a venda nos postos físicos é permitida tanto a residentes no Brasil quanto a estrangeiros.

Ainda segundo o Comitê, serão abertas mais de 30 bilheterias que serão abertas no Rio de Janeiro e nas cinco cidades do futebol: São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus. As datas de abertura desses postos não foi informada ainda.

A compra nos postos físicos, assim como na internet, só é permitida com dinheiro ou cartão da bandeira que patrocina os Jogos. Cada pessoa pode adquirir até 120 ingressos. As bilheterias ficam no Shopping Leblon e no Shopping Via Parque.

PARTICIPE

Quer saber tudo dos Jogos Olímpicos do Rio? Adicione o número (11) 99371-2832 aos seus contatos, mande um WhatsApp para nós e passe a receber as principais notícias e informações sobre o maior evento esportivo do mundo através do aplicativo. Faça parte do time "Estadão Rio-2016" e convide seus amigos para participar também!