Ingressos do novo lote para os Jogos Olímpicos do Rio duraram pouco

O lote extra de ingressos para algumas das principais sessões dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 que foi colocado à venda na quinta-feira pela manhã atraiu grande procura e teve parte dos bilhetes esgotada logo nos primeiros minutos.

Nas duas primeiras horas a plataforma de compra de bilhetes registrou um milhão de acessos. Alguns usuários relataram problemas no sistema de compra, mas o Comitê Rio-2016 assegura que tudo transcorreu normalmente.

Segundo Donovan Ferreti, diretor de Ingressos do Rio-2016, as duas principais reclamações foram motivadas por confusão no momento da compra. "Alguns relataram que não havia ingressos para basquete e vôlei, mas esses só serão colocados à venda amanhã (sexta). Também houve pessoas que disseram que os bilhetes sumiram do carrinho de compras. Isso aconteceu porque o ingresso só está garantido depois que a compra é finalizada."

A demora em finalizar o processo foi a razão pela qual o Rio-2016 decidiu dividir a venda do lote extra de bilhetes em dois dias. "Isso permite que aqueles que têm interesse em adquirir entradas para competições diferentes possam se programar."

Na quinta-feira, os ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento, a decisão do futebol masculino e as principais provas de natação foram os mais procurados, e se esgotaram rapidamente.

O Rio-2016 destaca que essa é a melhor chance de comprar ingresso, já que dificilmente uma carga tão grande de novos bilhetes será posta à venda. A carga extra, com aproximadamente 500 mil ingressos, vem da liberação dos bilhetes de contingência. Eles estavam na "reserva" principalmente por causa da incerteza sobre o número exato de lugares nas instalações olímpicas.