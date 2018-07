Ingrid Oliveira erra salto, fica fora da semifinal e se despede do Rio-2016

A brasileira Ingrid Oliveira se despediu dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Alvo de polêmica na Vila Olímpica, a atleta dos saltos ornamentais foi apenas a 22ª na eliminatória da plataforma de 10 metros - entre 28 competidoras - e não conseguiu avançar à semifinal no Centro Aquático Maria Lenk.

A atleta de 20 anos falhou no seu quarto salto, de maior dificuldade, quando cometeu erro e caiu de costas na água, diante do lamento da torcida. Como consequência, recebeu apenas 14,50 pontos dos jurados. Foi a segunda pior nota de toda a eliminatória. Antes disso, ela vinha bem, oscilando entre 59,20 e 72 pontos, em seu último e quinto salto.

Mesmo assim, ela não escondeu o choro quando entrou na banheira de hidromassagem que fica à disposição das atletas após os saltos. Ingrid terminou a disputa com 281,90 pontos. A última entre as classificadas para a semifinal, a norte-coreana Un Hyang Kim, obteve 289,45 pontos.

A melhor saltadora da eliminatória foi a chinesa Yajie Si, com 397,45 pontos. Sua compatriota Qian Ren, com 385,80, foi a segunda melhor do dia, seguida da norte-americana Jessica Parratto, com 346,80 pontos.

Sem conseguir a vaga na semifinal, Ingrid encerra sua participação em sua primeira Olimpíada. A promissora saltadora tem como melhores resultados na ainda curta carreira a medalha de prata no Pan-Americano de Toronto-2015, na plataforma sincronizada, e o quinto lugar obtido nos Jogos Olímpicos da Juventude de Nanquim-2014.

Antes da plataforma de 10 metros individual, Ingrid competiu também na plataforma sincronizada ao lado de Giovanna Pedroso. As duas chegaram à final e terminaram a disputa na oitava e última colocação na disputa.

O bom resultado, contudo, acabou ofuscado pelos atritos entre as duas atletas, que não devem mais saltar juntas. A relação de trabalho, que já vinha desgastada, sofreu novo revés por causa de um desentendimento na Vila Olímpica. Ingrid teria levado o namorado para o quarto que dividia com Giovanna no apartamento da Vila.

