Iniciativa 'Esporte em Ação' faz 5ª parada em Cerqueira César

Nesta terça-feira, o projeto "Esporte em Ação", do Estadão, realiza mais um evento nas escolas de São Paulo. O projeto visa deixar um legado sobre os Jogos Olímpicos, com a participação de atletas em clínicas para os estudantes das redes públicas e particulares de São Paulo. O evento desta terça acontece no Colégio Dante Alighieri, no bairro de Cerqueira César. A atleta convidada é Aline Silva, da luta olímpica.

A clínica está marcada para comaçar às 10h30 e deverá ter a duração de uma hora. Aline Silva estará ao lado de 250 alunos. Sua missão será conversar, tirar dúvidas e praticar um pouco do esporte que pratica, dando exemplo dos golpes e das regras. Tem sido gratificante para os educadores receber o "Esporte em Ação" do Estadão. O Brasil vai tentar o pódio na luta olímpica no masculino e no feminino.

PERFIL

Aline Ferreira da Silva tem 31 anos e foi a primeira atleta brasileira a conquistar uma medalha em um Mundial. Em 2014, a paulista foi prata na categoria de 75 quilos, em Tashkent, no Usbequistão. No mesmo ano, ela foi ouro nos Jogos Sul-Americanos, no Mundial Militar e no Grand Prix de Paris. No Pan de 2011, em Guadalajara, no México, Aline foi medalha de prata. Ano passado, no Pan de Toronto, a lutadora ficou em terceiro lugar. Ela soma 11 títulos brasileiro e está em oitavo lugar no ranking mundial.