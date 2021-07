Inovações tecnológicas levam Jogos Olímpicos de Tóquio a outro patamar

Ainda no campo da inovação tecnológica, os Jogos de Tóquio são os primeiros na história a usar o reconhecimento facial para controlar o acesso de funcionários, atletas, autoridades e jornalistas em suas mais de 40 arenas espalhadas pelo país. Câmeras de alta definição tiram fotos do rosto de quem tenta entrar nos locais de competição e o sistema verifica se a fotografia faz parte de um banco de dados com 1,6 milhão de imagens cadastradas. Chama atenção o fato de a checagem de identidade de altíssima precisão ser feita em apenas 0,3 segundo.

"A tecnologia foi evoluindo, a gente foi junto. Um projeto que já estava ocorrendo em 2016 vai se consolidar agora, com o reconhecimento facial 100% nos aeroportos e acesso a atletas. Então para esta edição da Olimpíada a expectativa é ainda melhor", explica Fabio Ribeiro, diretor de marketing da Panasonic do Brasil.

Pessoas que não tiverem suas fotos registradas não são permitidas de entrar nas arenas, mesmo que estejam com crachá ou credencial. O plano inicial previa também a checagem de identidade dos torcedores, mas, por causa da pandemia, o Comitê Organizador vetou a presença de público nas arenas de Tóquio e outras províncias.

A tecnologia ainda é usada para controlar a disseminação do novo coronavírus durante os Jogos na capital japonesa. Todo credenciado precisa baixar em seu celular um aplicativo no qual, diariamente, registra as suas condições de saúde e relata sintomas como tosse, febre e dores no corpo. Quem estiver com suspeita de covid-19 pode ser impedido de entrar nas arenas após o reconhecimento facial.

Outra novidade nos Jogos de Tóquio será uma roupa exoesqueleto, batizada de Panasonic Power Assist Suit. Ela será usada por auxiliares no levantamento de pesos, para a montagem dos equipamentos. Com o traje, a coluna dos auxiliares é preservada e evita qualquer tipo de lesão. Além disso, a empresa investiu também na estrutura dos estádios com telões e equipamentos de áudio e segurança, além dos projetores que farão o espetáculo das cerimônias de Abertura e Encerramento.