Internautas elogiam a abertura da Paralimpíada e criticam falta de visibilidade

A cerimônia de abertura da Paralimpíada do Rio-2016, realizada no estádio do Maracanã, recebeu inúmeros elogios nas redes sociais. A maioria dos internautas definiram o momento como 'emocionante'. E, outra parte dos comentários, criticaram a falta de transmissão da festa no Rio, que foi exibida apenas em dois canais de televisão, TV Brasil e SporTV. Ao contrário do que aconteceu na Olimpíada, onde as principais emissoras do país destacaram a cerimônia.

Confira a repercussão: