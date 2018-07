IPC anuncia que judoca argentino foi expulso da Paralimpíada por doping

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira que o judoca argentino Jorge Lencina foi expulso da Paralimpíada do Rio por uso de doping. A entidade também confirmou que o atleta foi suspenso de forma provisória da modalidade depois de ter competido no último sábado na categoria até 90kg do judô paralímpico.

Lencina terminou em sétimo lugar nesta disputa do Rio-2016 e teve o seu resultado conquistado no tatame desqualificado. O IPC revelou que o judoca foi reprovado em um exame antidoping realizado fora do período de competição, no último dia 8, quando foi detectado no teste a presença da substância proibida clomifeno.

A substância, que está incluída no grupo de hormônios e moduladores metabólicos, pode ter o efeito parecido com os esteroides anabolizantes. Após ser reprovado no exame antidoping, o judoca argentino também teve a sua credencial de atleta paralímpico cassada e já deixou a Vila Paralímpica do Rio-2016.

O caso envolvendo o judoca argentino foi repassado também à Associação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês), que é filiada à federação internacional que comanda o judô paralímpico, para que a entidade possa determinar qual nova punição deverá ser aplicada ao atleta.