Iraniano e georgiano faturam medalha de ouro na luta olímpica

Irã e Geórgia conquistaram as medalhas de ouro em disputa nas duas categorias de luta livre que foram realizadas nesta sexta-feira, na Arena Carioca 2, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Foram os primeiros ouros dos dois países na modalidade, após seguidos bronzes no Rio.

Pelo Irã, Hassan Aliazam Yazdanicharati derrotou o russo Aniuar Geduev por 11 a 3 na final da categoria até 74kg. As medalhas de bronze foram para Jabrayil Usserbaye, do Azerbaijão, e Soner Demiirtas, da Turquia.

Até a conquista de Yazdanicharati, o Irã acumulava três medalhas de bronze, na luta greco-romana e na luta livre, disciplinas da modalidade luta olímpica.

Um dos bronzes foi conquistado também nesta sexta, na categoria até 57kg. O iraniano Hassan Sabzali Rahimi ficou em terceiro, assim como Haji Aliyev, do Azerbaijão. O ouro foi para o georgiano Vladimer Khinchegashvili, que superou na final o japonês Rei Higuchi. Antes do triunfo desta sexta, a Geórgia tinha um bronze na luta greco-romana.

