Iris Sing e Venilton Teixeira vencem na estreia no tae kwon do e pegam mexicanos

O Brasil começou bem a sua participação nos eventos do tae kwon do nos Jogos Olímpicos do Rio. Nesta quarta-feira, na Arena Carioca 3, Iris Sing (até 49kg) e Venilton Teixeira (até 58kg) triunfaram e se classificaram para as quartas de final, fase em que terão pela frente lutadores mexicanos.

Número 6 do ranking olímpico, Iris Sing chegou ao Rio-2016 tendo no currículo as medalhas de bronze no Pan de 2015 e no Mundial do ano passado. Na sua estreia, ela encarou a neozelandesa Andrea Kilday, a 74ª da mesma lista, e triunfou por 7 a 5.

Iris Sing fechou o primeiro round vencendo por 2 a 1 e ampliou a vantagem para 6 a 1 ao término do segundo. Mas o que parecia um triunfo tranquilo se transformou em um combate perigoso quando a brasileiro levou um chute na cabeça e permitiu que a adversária diminuísse a sua vantagem para 6 a 5. Ela, porém, pontuou mais uma vez e assegurou a sua vitória.

Nas quartas de final, ainda nesta quarta-feira, a partir das 15 horas, Iris Sing vai encarar a mexicana Itzel Manjarrez, que ocupa a quarta posição no ranking olímpico, à frente, portanto, da brasileira.

Se Iris Sing levou um susto na sua estreia, Venilton Teixeira venceu fácil. Medalhista de bronze no Mundial de 2015, o brasileiro, número 26 no ranking olímpico, derrotou o israelense Ron Atias, 48º da lista e campeão europeu em 2009, por 16 a 2.

Após um início equilibrado, tanto que fechou o primeiro round vencendo por apenas 3 a 2, Venilton dominou o restante da luta, acertou quatro chutes na cabeça do israelense e assegurou o seu triunfo por 16 a 2. Agora, nas quartas de final, o brasileiro terá pela frente o mexicano Carlos Navarro, o número 5 do mundo no ranking olímpico, a partir das 15h15.

