Seleção de handebol treina para pegar Suíça no palco da Olimpíada

Quando anunciou o amistoso do próximo domingo contra a Suíça, na Arena do Futuro, casa da modalidade na Olimpíada, a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) comemorou que a partida da seleção feminina seria transmitida ao vivo para todo o País pela Rede Globo. A emissora carioca, entretanto, mudou de ideia na quarta-feira, quando decidiu que abriria mão do jogo de handebol para exibir o duelo entre França e Irlanda, pela Eurocopa.

Ao comunicar a decisão, a CBHb disse que a Globo "lamentavelmente" não irá transmitir o jogo em TV aberta e avisou que essa foi uma "decisão unilateral da emissora". A partida foi relegada ao SporTV 3.

Nesta sexta, a equipe treinou na Arena do Futuro em preparação para o confronto. A Suíça não é nenhuma potência da modalidade e a meta do Brasil é superar suas próprias limitações.

"Independente do adversário, temos que olhar para nós mesmas. É importante usar os essa partida na nossa preparação, para acertar os detalhes para as Olimpíadas", disse a central Ana Paula.

O técnico Morten Soubak também destacou a importância do período de treinos no Rio. "Essa fase já estava programada desde o ano passado e está sendo uma oportunidade muito boa estar aqui, treinar e poder jogar com a Suíça. Acabamos de fazer uma etapa de dez dias na Europa, vamos treinar aqui e depois descansar uns 20 dias para voltar à próxima fase antes dos Jogos no fim do mês."

