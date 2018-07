COB elege Isaquias Queiroz e Ana Marcela 'os melhores' de 2015

O canoísta Isaquias Queiroz e a nadadora Ana Marcela Cunha foram eleitos nesta terça-feira, os atletas do ano de 2015 pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). Eles superaram Marcelo Melo (tênis), a dupla Alisson/Bruno (vôlei de praia), Fabiana Murer (atletismo) e a dupla Agatha/Bárbara (vôlei de praia) e receberam o prêmio na festa realizada no Rio.

Isaquias Queiroz ganhou duas medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em julho, e uma de ouro e uma de bronze no Mundial de Canoagem Velocidade, em Milão, na Itália, em setembro. Ana Marcela Cunha, que disputa as provas de maratona aquática, ficou em terceiro lugar nos 10 km e em primeiro nos 25 km no Mundial de Kazan, na Rússia, em agosto.

Entre os treinadores, os premiados foram Ratko Rudic (polo aquático) e Leandro Andreão (vôlei de praia). O "atleta da torcida", eleito em votação pela internet, foi o nadador Thiago Pereira, que neste ano se tornou o maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos (com 23 pódios). Ele, no entanto, não esteve presente no evento porque a partir desta quarta-feira competirá no Open de Palhoça, em Santa Catarina, em busca do índice para os Jogos Olímpicos de 2016.

O nadador recebeu 24% dos votos em eleição feita pela página do Time Brasil no Facebook. Assim como Isaquias Queiroz e Ana Marcela Cunha, ele também faturou R$ 30 mil. "Queria agradecer a todos que votaram em mim. É um prêmio de todos fãs e família. O ano de 2016 já começa com o pé direito", disse Thiago Pereira por meio de uma mensagem gravada em vídeo.

GUGA KUERTEN

O ex-tenista Gustavo Kuerten foi o homenageado com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva por todos os feitos de sua carreira. Guga chorou em seu discurso, arrancou gritos do público e cobrou os políticos brasileiros. "Na posição que ocupo, eu aclamo aos nossos representantes, a quem está no governo do país e todos do poder publico e quem nos comanda que olhe para esta sala e se espelhe nesta sala (cheia de atletas). Sejam justos, honestos, brasileiros de verdade e esqueçam partido, panelinha e lutem pelo Brasil", disse, arrancando aplausos dos presentes.

Presente em duas edições dos Jogos Olímpicos (Sydney-2000 e Atenas-2004), Guga se emocionou bastante e falou com a voz embargada. "Hoje é o dia de 2015 que mais sinto orgulho de ser brasileiro. O esporte é fantástico, tem a capacidade de envolver as pessoas. Me lembro que só de ir para a Olimpíada já me sentia um campeão. E este prêmio é importante também para mostrar que o esporte brasileiro tem de ir além do resultado. Temos de deixar de ser marcados por ganhar ou não. O esporte vai além disso", afirmou.

Em 2000, Guga havia sido eleito o melhor atleta do ano, mas não pôde comparecer ao evento pois estava de férias após ter conquistado o título da Masters Cup (hoje ATP Finals), em Lisboa, e o posto de número 1 do mundo alguns dias antes. "Naquele ano minha mãe veio aqui receber, então é especial para mim estar aqui", disse.

VENCEDORES DO BRASIL OLÍMPICO

Melhor atleta feminino - Ana Marcela Cunha

Melhor atleta masculino - Isaquias Queiroz

Atletismo - Fabiana Murer

Badminton - Lohaynny Vicente

Basquete - Leandro Barbosa

Boliche - Marcelo Suartz

Boxe - Robson Conceição

Canoagem Slalom - Ana Satila Vargas

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Caratê - Valéria Kumizaki

Ciclismo BMX - Renato Rezende

Ciclismo Estrada - Flavia Paparella

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Kacio Freitas

Desportos na Neve - Michel Macedo

Desportos no Gelo - Edson Bindilatti

Esgrima - Renzo Agresta

Esqui Aquático - Marcelo Giardi

Futebol - Lucas Lima

Ginástica Artística - Arthur Zanetti

Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

Ginástica Rítmica - Natália Gáudio

Golfe - Lucas Yu Shin Lee

Handebol - Ana Paula Rodrigues

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Ruy Leme

Hipismo Saltos - Pedro Veniss

Hóquei sobre Grama - André Luiz Couto

Judô - Érika Miranda

Levantamento de Peso - Fernando Reis

Lutas - Aline Ferreira da Silva

Maratona Aquática - Ana Marcela Cunha

Natação - Thiago Pereira

Nado Sincronizado - Luisa Nunes Borges e Maria Eduarda Miccuci

Patinação Artística - Marcel Stürmer

Pentatlo Moderno - Yane Marques

Polo Aquático - Felipe Perrone

Remo - Fabiana Beltrame

Rúgbi - Paula Ishibashi

Saltos Ornamentais - Giovanna Pedroso e Ingrid de Oliveira

Softbol - Martha Murazawa

Squash - Giovanna Veiga de Almeida

Taekwondo - Iris Silva Tang Sing

Tênis - Marcelo Melo

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinicius D''Almeida

Tiro Esportivo - Cassio Rippel

Triatlo - Manoel Messias

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia - Alison Cerutti e Bruno Schmidt

Vôlei - Serginho (Escadinha)

Técnicos - Leandro Andreão (vôlei de praia) e Ratko Rudic (polo aquático)

