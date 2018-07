Isaquias Queiroz vence bateria e se classifica à final na canoagem

Isaquias Queiroz confirmou seu favoritismo e se classificou nesta segunda-feira para a final da disputa da canoagem de velocidade nos Jogos Olímpicos do Rio. Com o tempo de 3min59s615, ele foi o mais veloz em sua bateria na prova de 1.000 metros e passou direto para a final. A disputa por medalha acontece na manhã desta terça-feira.

O baiano foi quase dois segundos mais rápido que o segundo colocado, o checo Martin Fuksa, que cravou 4m01s492 e terá que disputar a semifinal. Na classificação geral, porém, Isaquias ficou atrás do alemão Sebastian Brendel, que foi mais de um segundo mais veloz. Ele fez o tempo de 3min58s044 na primeira bateria.

Logo após a prova, Isaquias comemorou, mas demonstrou cautela justamente pelo tempo registrado pelo adversário. "Foi uma estreia muito boa, mas não há nada garantido ainda. Acho que na final dá para ir um pouco mais forte para superar o Brendel", afirmou. Ele ainda vibrou com a presença do público. "É muito bom competir apoiado pela torcida brasileira. Minha mãe também estava aqui na arquibancada".

Além da prova a qual se classificou na manhã desta segunda, Isaquias Queiroz também irá disputar os 200m individual e os 1000m da C2, realizada em dupla, na Olimpíada do Rio.

