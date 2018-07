Isinbayeva aprova decisão do COI de vetar Stepanova dos Jogos do Rio

A russa Yelena Isinbayeva, bicampeã olímpica no salto com vara, aprovou a decisão deste domingo do Comitê Olímpico Internacional (COI) de vetar a participação da compatriota Yulia Stepanova nos Jogos Olímpicos do Rio por já ter histórico de doping.

A corredora de 800 metros foi quem delatou o esquema de doping na Rússia e receberia em troca o sinal verde para disputar a Olimpíada como atleta independente. Inicialmente, Stepanova participaria do Rio-2016 competindo sob a bandeira com os anéis olímpicos. Mas essa solução seria válida apenas para atletas de países com problemas diplomáticos - como os soviéticos em 1992, após o fim da União Soviética.

Isinbayeva, que ficará de fora da Olimpíada por conta de um veto à equipe de atletismo russa, comentou para a agência russa R-Sport que "ao menos se tomou uma sábia decisão sobre o atletismo". Ela ainda foi além e acha que Stepanova deveria ser "suspensa por toda a vida".

Depois de delatar o esquema de doping no país, Stepanova e seu marido abandonaram a Rússia em 2014 temendo pela sua segurança. Ela é considerada traidora por muitos atletas e funcionários russos.

A participação de Stepanova era vista como um incentivo a delações de esquemas de doping. Agora, o veto fez até a Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA, na sigla em inglês) reclamar publicamente, chamando a decisão de "incompreensível" e afirmando que isso irá deter novos delatores.