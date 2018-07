Isinbayeva confirma que está fora do Rio-2016: 'O milagre não aconteceu'

Yelena Isinbayeva está fora da Olimpíada do Rio. Bicampeã olímpica do salto com vara (Atenas-2004 e Pequim-2008), a russa teve seu recurso para participar da competição negado pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF).

"Queridos amigos (...) há 20 minutos, eu recebi uma resposta negativa do secretário da IAAF. Infelizmente, eu não fui exceção. Não me permitiram participar das Olimpíadas do Rio. O milagre não aconteceu. Obrigado a todos pelo grande apoio. Muito Obrigado". publicou a atleta em uma rede social.

Isinbayeva já havia negado competir no Brasil sob a bandeira do COI (Comitê Olímpico Internacional) e cogitou recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

O atletismo da Rússia foi suspenso do Rio-2016 pela IAAF após um relatório da Agência Mundial Antidoping (Wada) expor um esquema para acobertar o doping de diversos atletas do país, inclusive com participação do governo e da Federação Russa de Atletismo (Rusaf).

PARTICIPE