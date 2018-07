Isinbayeva deve voltar às competições internacionais no Mundial Indoor de 2016

Duas vezes campeã olímpica do salto com vara e recordista mundial da prova, pretende participar no próximo ano de duas competições locais na Rússia, nos dias 6 e 14 de fevereiro, na região de Volgogrado e em Moscou, respectivamente. Foi o que ela revelou em entrevista ao site da Federação Russa de Atletismo.

Depois, então, Isinbayeva deseja competir no Mundial Indoor de Atletismo, marcado para o período entre 17 e 20 de março, em Portland, nos Estados Unidos. Isso, claro, se a competição não for atrapalhar a sua preparação para a próxima Olimpíada.

"Claro, eu penso sobre uma viagem a Portland. Mas, novamente, tudo depende das minhas condições. Mas não irei forçar, porque a competição mais importantes são os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro", declarou a russa, de 33 anos.

Após ser mãe em junho de 2014, Isinbayeva decidiu tirar 2015 como um ano sabático, sem participar de torneios. Mas ela pretende voltar às competições e brilhar novamente na Olimpíada. Campeã em 2004 e 2008, ela ficou com o bronze nos Jogos de Londres, em 2012, e deve ser uma das principais rivais da brasileira Fabiana Murer no Rio.