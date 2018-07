Israel Stroh perde final e fica com a prata no tênis de mesa na Paralimpíada

O brasileiro Israel Stroh conquistou nesta segunda-feira a medalha de prata na disputa do tênis de mesa na classe 7 nos Jogos Paralímpicos do Rio. No Pavilhão 3 do Riocentro, ele perdeu a final para o britânico William John Bayley por 3 sets a 1, com parciais de 11/9, 5/11, 11/9 e 11/4, em 33 minutos.

A medalha assegurada por Israel Stroh foi a primeira do Brasil em disputas individuais do tênis de mesa - antes, Welder Knaf e Luiz Algacir Silva levaram também a prata na disputa de duplas da classe 3 dos Jogos Paralímpicos de Pequim, em 2008.

Na sua campanha para se garantir no pódio no Rio, Israel estreou com vitória sobre o seu algoz na final e depois perdeu para o chinês Keli Liao, ainda pela fase de grupos. Depois, superou os ucranianos Mykhaylo Popov e Maxym Nikolenko e o chinês Shuo Yan, triunfo que já o garantiu no pódio, até perder na decisão, nesta segunda-feira.

O rival de Israel na decisão é o número 1 do mundo, enquanto o brasileiro ocupa a 12ª colocação no ranking. Ainda assim, ele havia vencido na fase de grupos e ficou muito perto de abrir 2 sets a 1, pois liderava o terceiro game por 9/7, mas permitiu a reação do britânico, que acabou assegurando o ouro.

Nesta terça-feira, o Brasil tem chance de subir mais duas vezes ao pódio no tênis de mesa. Danielle Rauen enfrenta Karolina Pek, em duelo pelo bronze na classe 9, enquanto Bruna Alexandre enfrentará a dinamarquesa Sophie Wallloe, pelo terceiro lugar na classe 10.