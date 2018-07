Italiano ganha bicampeonato olímpico na carabina três posições 50 metros do tiro

Em final realizada no Centro Olímpico de Tiro, o italiano teve uma disputa acirrada com o russo Sergey Kamenskiy e venceu por uma pequena margem - 458.8 pontos do campeão contra 458.5 do medalhista de prata. Já o bronze ficou com francês Alexis Raynaud, com 448.4 pontos somados na decisão.

Campeão olímpico da mesma categoria em 2012, Campriani não só manteve o título, como obteve seu segundo ouro no Rio-2016 - ele venceu também na carabina de ar 10 metros, mesma modalidade em que ele conquistou a prata em Londres.

A vitória de Campriani neste domingo, último dia da disputa do tiro esportivo na Olimpíada, consolidou a supremacia italiana na modalidade. Foram quatro ouros - um a mais do que a Alemanha - e três pratas, resultado que a coloca como campeã deste esporte nos Jogos do Rio. Na classificação geral na história olímpica, a Itália está em sexto, com sete ouros.