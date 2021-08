Italo Ferreira presenteia Carlinhos Maia com a prancha do ouro dos Jogos de Tóquio

O digital influencer Carlinhos Maia compartilhou imagens do "mimo" que recebeu do surfista Italo Ferreira. No fim da manhã desta terça-feira, 3, o humorista publicou fotos com a prancha que o nadador utilizou nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, onde recebeu a medalha de ouro e se sagrou campeão olímpico.

Carlinhos aproveitou para lembrar que as coisas da vida acontecem, de fato, nos bastidores. E também citou os ataques que tem sofrido nos últimos anos. O influencer afirmou que se sente honrado pelo presente e agradeceu ao surfista por ser exemplo aos jovens.

"Campeão mundial e olímpico de surf, vou cuidar dessa parte da tua história com amor e gratidão", prometeu para seguir dizendo que tentaria surfar na prancha olímpica.

Os dois se encontraram no início desta semana, em Alagoas, e compartilharam o momento também com uma foto no instagram, onde Carlinhos aparece segurando a medalha de ouro. Na conta pessoal, Italo comentou que o humorista era puro e cheio de energia. "Que dia incrível", concluiu.

De volta ao Brasil após conquistar a medalha de ouro, Ítalo Ferreira não quer saber de descanso. O primeiro campeão olímpico do surfe já listou tudo o que pretende fazer em seu retorno à Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Ele pretende lançar neste ano seu instituto e também seu aguardado documentário, seguir na briga pelo bicampeonato no Circuito Mundial e, ao mesmo tempo, virar motivo de inspiração para as pessoas.

Para inspirar as pessoas, o atleta potiguar decidiu adiar o lançamento do seu documentário, cujo título é "Curious Tales of Italo Ferreira" (algo como "Contos Curiosos de Italo Ferreira"). O atraso, claro, é para incluir a grande conquista nos Jogos de Tóquio.