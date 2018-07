Ivete Sangalo cantará tema da ginástica rítmica no Rio 2016

A apresentação da seleção brasileira de ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no próximo ano, terá a voz de Ivete Sangalo. Neste domingo, a técnica da equipe, Camila Ferezin, revelou que a cantora fará uma versão especial de "Aquarela do Brasil", do compositor Ary Barroso, para a apresentação das brasileiras.

Camila fez a revelação diante das atletas durante a disputa do Torneio Internacional de Ginástica Rítmica, em Vitória (ES). "Será nada mais, nada menos do que Ivete Sangalo", disse a treinadora, antes de fazer mistério, em entrevista à TV Globo. Ela não revelou detalhes sobre a versão que será apresentada pela cantora baiana.

A ginástica rítmica será disputada na Arena Olímpica do Rio, no Parque Olímpico da Barra, entre os dias 19 e 21 de agosto.