Izabela da Silva termina no 11º lugar na final do lançamento de disco nos Jogos de Tóquio

Izabela da Silva não conseguiu ir bem na final do lançamento de disco dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta segunda-feira. A brasileira atingiu a marca de 60,39 metros e ficou na 11ª e penúltima colocação. A disputa foi interrompida por 50 minutos por causa da forte chuva que caiu na capital japonesa.

Na retomada, a norte-americana Valarie Allman ficou com a medalha de ouro, ao alcançar 68,98 metros. A alemã Kristin Pudenz foi prata (66,86 metros) e a cubana Yaime Perez, bronze (65,72 metros).

Campeã mundial júnior em 2014 e primeira brasileira a chegar na decisão dessa prova nas em Olimpíadas, Izabela, que completou 26 anos nesta segunda-feira, não repetiu a atuação de sexta-feira, quando lançou para 61,52 metros. Ela precisava de 62,02m, marca obtida pela alemã Marike Steinacker, para ir para a disputa pelo pódio.

Izabela teve direito a três lançamentos. Obteve sua principal marca na primeira tentativa, queimou na segunda e lançou para 59,56 na terceira. A brasileira precisaria ter ficado entre as oito primeiras colocadas para ter mais três lançamentos e brigar pelas medalhas.

Fã do Japão, Izabela disse que ficou muito feliz com o resultado, apesar das fortes dores no joelho. "A chuva deu uma parada muito grande. Tivemos de ir para o vestiário, quebrou um pouco o ritmo da prova, mas eu estou muito feliz. Valeu muito a pena."