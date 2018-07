Já treinando em São Caetano, nadadores russos são excluídos da Olimpíada

Nikita Lobintsev já está no Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio, treinando diariamente em São Caetano do Sul (SP), mas não poderá participar da competição. O nadador é um dos sete russos vetados nesta segunda-feira pela Federação Internacional de Natação (Fina). Quatro deles, incluindo a medalhista olímpica Yulia Efimova, foram barrados por terem histórico de doping. Outros três, entre eles Lobintsev e o velocista Vladmir Morozov, forte rival de Bruno Fratus, foram punidos por seus nomes constarem no chamado Relatório McLaren.

No domingo, o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu barrar do Rio-2016 todos os atletas russos que foram suspensos por doping ao longo da carreira. Além disso, jogou para cada federação internacional esportiva a decisão sobre vetar a participação de atletas russos individualmente.

Com a carta branca na mão, a Fina afirmou nesta segunda-feira que a exata implicação da Federação Russa de Natação no relatório independente da Agência Mundial Antidoping (Wada) ainda precisa ser esclarecido.

Por enquanto, a Fina decidiu declarar inelegíveis os atletas cujas amostras antidoping constam no relatório do advogado canadense Richard McLaren. Isso exclui da Olimpíada os nadadores Nikita Lobintsev (prata em Pequim e bronze em Londres no revezamento 4x200m livre), Daria Ustinova (bronze no Mundial de 2013 no 4x100m medley e cinco vezes medalhista no Mundial Júnior do mesmo ano) e Vlad Morozov.

O velocista, radicado nos Estados Unidos, ganhou a prata nos 50m livre no Mundial de 2013 e ganhou o bronze com o 4x100m livre da Rússia nos Jogos de Londres. Ele é considerado um dos principais rivais de Bruno Fratus por uma medalha nos 50m livre no Rio e de Marcelo Chierhini nos 100m livre.

Em face ao veto a atletas russos já punidos por infração antidoping, foram vetados Anastasias Krapivina (da maratona aquática), Natalia Lovtsova e Mikhail Dovgalyuk, além de Efimova.

O caso da peitista, individualmente, havia se transformado em novela porque ela foi suspensa provisoriamente por doping em abril, após testar positivo para Meldonium. A Federação Internacional de Natação (Fina) só retirou a acusação contra ela no último dia 12, liberando-a para disputar a Olimpíada. Agora, entretanto, ela é barrada por ter sido suspensa por doping em 2013.

Efimova é a perda mais significativa na delegação russa, uma vez que tem quatro títulos mundiais e ganhou o bronze nos 100m peito nos Jogos Olímpicos de Londres. Ela era esperada nesta segunda-feira para iniciar a aclimatação em São Caetano do Sul (SP). Dois de seus companheiros já treinam lá e o restante da delegação chega na quarta-feira.

Para o Brasil, o veto a Morozov e Lobintsev pode ser determinante para uma medalha. O revezamento 4x100m da Rússia é um dos mais fortes da atualidade. Com ele expressivamente enfraquecido, os rivais diretos pelo pódio passam a ser só EUA, França e Austrália.