Brasil fatura três ouros em etapa da Copa do Mundo de Ginástica

O Brasil conquistou três medalhas de ouro e uma de bronze neste domingo, na etapa da Croácia da Copa do Mundo de Ginástica Artística, que acontece na cidade de Osijek. Jade Barbosa, na trave, Arthur Zanetti, nas argolas, e Arthur Nory, na barra fixa, subiram no degrau mais alto do pódio. Caio Souza, também na barra fixa, foi bronze.

"Foi uma das melhores participações que já tivemos em etapas de Copa do Mundo", comentou o treinador Marcos Goto. A competição foi encarada pela delegação brasileira como preparação final para o Mundial de Glasgow, na Escócia, que acontecerá entre 23 de outubro a 1º de novembro.

Campeão olímpico, mundial e pan-americano nas argolas, Arthur Zanetti somou 15,750 pontos e ficou à frente do ucraniano Igor Radivilov, que somou 15,425 para ficar com a prata. Em terceiro lugar ficou o britânico Courtney Tulloch, com 15,275. O brasileiro Lucas Bitencourt terminou em sétimo, com 14,500.

Na barra fixa, houve dobradinha brasileira no pódio. Arthur Nory conquistou o ouro, com 14,975, e Caio Souza, o bronze, com 14,850. O argentino Nicolas Cordoba fez 14,950 e levou a prata. Caio foi ainda o sétimo colocado no salto, com 14,375.

Entre as mulheres, Jade Barbosa, líder na trave na etapa classificatória, confirmou o favoritismo e faturou o ouro, com 14,225. A húngara Dorina Boczogo ficou com a prata, com 13,575, e a panamenha Isabella Amado Medrano levou o bronze, com 13,450. A brasileira Thauany Araújo, atleta de 16 anos que havia conquistado o bronze nas assimétricas no sábado, terminou em oitavo, com 12,375.

Assim, o Brasil acabou fechando a sua participação na etapa croata da Copa do Mundo com três ouros e dois bronzes.