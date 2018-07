Jade Barbosa publica foto de tornozelo inchado em rede social

A ginasta brasileira Jade Barbosa sofreu uma lesão no solo quando disputava a final geral da ginástica artística feminina na Rio-2016. Jade caiu no primeiro elemento da série e sentiu o tonozelo quando tentou continuar a apresentação. A atleta deixou a prova na cadeira de rodas e foi ovacionada pela torcida brasileira presente na arena olímpica. Sábado, publicou em seu perfil no instagram uma foto de seu tornozelo inchado, na legenda ela diz: "Está grande ainda, mas eu estou bem melhor. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho".

Tá grande ainda kkkkk mas eu tô bem melhor.... obrigada a todos pelas mensagens de carinho!!!

Agora Jade passa por um trabalho de fisioterapia com três sessões diárias e aguarda a recuperação após o exame de ressonância não acusar contusão grave.

