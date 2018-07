Jadel Gregório quer índice para disputar terceira Olimpíada

Aos 35 anos, Jadel Gregório quer mais uma Olimpíada no currículo. Para se garantir nos Jogos do Rio, o atleta precisa atingir 16,85 m - índice do salto triplo - até o dia 3 de julho. Mesmo sem cravar tal marca desde 2012, ele confia na classificação. A última oportunidade será no Troféu Brasil de Atletismo, em São Bernardo do Campo, na próxima semana.

"Eu já caí para frente dos 17 metros esse ano em treinamento, uma hora vai encaixar. Esses dias pequei um pouco na minha alimentação por não estar treinando direito, mas acredito que o índice sai até Troféu Brasil", afirma.

Jadel tem se desdobrado entre os treinos "às vezes muito cedo, às vezes muito tarde" e o cargo de secretário-adjunto de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. A nova função também tem sido desafiadora para ele. "É uma missão difícil devido ao fato de eu não conhecer mais a parte do 'papel', mas abracei essa missão como abracei o atletismo."

Ele voltou a morar na capital paulista depois de dois anos e meio vivendo em San Diego, na Califórnia. Nos Estados Unidos, o brasileiro fez aulas de inglês e teve oportunidade de treinar com Willie Banks, que foi recordista mundial. "Foi uma experiência muito boa. Ele vem de uma linha de salto diferente do que estou acostumado. A gente conseguiu mesclar tudo, e estou vendo resultado em treino, daqui a pouco verei em competição", conta.

Para o triplista, a troca de conhecimento é fundamental para a evolução do atletismo brasileiro. "O que pode ser mudado aqui é fazer intercâmbios, trazer gente de fora para cá, ir para fora, ganhar mais informação", avalia.

O recorde sul-americano do salto triplo ainda é de Jadel Gregório. Em 2007, ele registrou 17,90 m no GP Brasil de Atletismo, em Belém, e superou a marca que pertencia a João do Pulo e durava 32 anos. Ano em que também conquistou a prata no Mundial de Osaka (17,59 m) e o ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio (17,27 m). Nos Jogos Olímpicos, o brasileiro ficou duas vezes perto da conquista de uma medalha: 5º lugar em Atenas-2004 e 6º em Pequim-2008.

As marcas dele hoje não são mais expressivas. Ainda assim, Jadel faturou o bronze no GP Brasil de Atletismo com 16,42 m (vento de 2,5 m/s). O Brasil, que teve nomes de peso no salto triplo como Adhemar Ferreira da Silva, ainda carece de novos talentos. E o futuro da prova continua sendo uma incógnita para o experiente atleta. "Salto triplo é sempre misterioso. No Brasil, sempre aparece um saltador na hora que a gente menos imagina, torcer para isso acontecer", diz.

