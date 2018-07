Jamaicana ouro nos 100 m e 200 m é nova rainha da velocidade

Terra de Usain Bolt e Shelly-Ann Fraser-Pryce, a Jamaica mostrou ao mundo a nova rainha da velocidade: Elaine Thompson. Aos 24 anos, faturou medalha de ouro nos 100 m e também nos 200 metros rasos nos Jogos Olímpicos do Rio. A dupla conquista reescreve um capítulo que já durava 28 anos e entra para a história da ilha do Caribe e do mundo.

Thompson é a primeira mulher a vencer as duas provas desde a norte-americana Florence Griffith-Joyner nos Jogos de Seul, em 1988. Da predecessora, a jamaicana sabe pouco. “Eu vi alguns vídeos e fotos dela”, contou. E também não espera muito das glórias: “Serei a mesma Elaine. Não acho que alguma coisa vai mudar.”

A campeã olímpica conserva ainda a essência da garota de Banana Ground, uma remota comunidade nas colinas de Manchester, na área central da Jamaica. Integrante do clube MVP, um dos mais prestigiados no país, Elaine vive na capital Kingston desde que ingressou na Universidade de Tecnologia (UTech). Aos fins de semana, percorre a estrada por 1h30 para visitar a família em Mandeville e gosta de passar o tempo vendo televisão.

É essa vida simples que ela pretende manter. De poucas palavras, Elaine frequentou a Manchester High School e, ao contrário de Usain Bolt, não foi um destaque na escola e nem sequer conseguiu entrar para o time de atletismo. Apesar do gosto pelo esporte desde criança, a velocista admite que pecou no empenho que empregava nos treinamentos.

Durante a universidade, recebeu um ultimato do técnico Stephen Francis, que mudou sua trajetória. Após uma corrida sem resultado expressivo, o mentor enfatizou que Elaine não estava mais na escola e devia levar as coisas com mais seriedade, disse ainda que ela não corria ao lado de crianças. O discurso ajudou a jamaicana a deixar o amadorismo e a se tornar profissional.

Elaine entrou de vez para o cenário internacional durante o Mundial de Pequim, em 2015. A jamaicana superou a compatriota Veronica Campbell-Brown e ficou com a medalha de prata nos 200 m, atrás apenas da holandesa Dafne Schippers. O pódio veio como bônus de uma ótima performance, completou a prova em 21s66 – o quinto melhor tempo da história.

Mostrou potencial nos 100 metros durante a seletiva jamaicana de atletismo, em julho. Elaine Thompson venceu a corrida com 10s70 no cronômetro e igualou o recorde nacional da bicampeã olímpica Shelly-Ann Fraser Pryce na prova mais nobre do atletismo. Foi a primeira demonstração de que a supremacia da compatriota estava ameaçada.

Mas uma lesão na coxa atrapalhou seus planos nos 200 m na competição nacional. Para ter a chance de disputar a prova nos Jogos Olímpicos, apresentou um atestado médico e contou com o aval da Associação Olímpica da Jamaica apenas dez dias depois.

No Rio, Elaine mostrou ótima forma física, impediu o tri de Shelly-Ann nos 100 m e deu o troco em Schippers nos 200 m. Após ser poupada na fase eliminatória do revezamento 4 x 100 m, a jamaicana busca a terceira dourada para coroar a estreia olímpica.

