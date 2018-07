Jamaicano vai recorrer ao CAS para não perder medalha de ouro

O advogado de Nesta Carter, Stuart Simpson, confirmou que o velocista jamaicano vai recorrer junto a Corte Arbitral do Esporte (CAS) pela desqualificação nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, que acabou resultando na perda do ouro pela equipe do país no revezamento 4 x 100 metros rasos.

O Comitê Olímpico Jamaicano também está considerando recorrer aos CAS. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo jornal local "Jamaica Gleaner", que publicou sobre uma reunião realizada na véspera entre atleta, seus advogados, além dos diretores da federação de atletismo do país.

Na quarta-feira, o Comitê Olímpico Internacional (COI) retirou a medalha de ouro conquistada pela Jamaica no revezamento 4 x 100 metros rasos em Pequim-2008, devido ao doping de Carter. Bolt, Asafa Powell e Michael Frater também formavam o time jamaicano. Com a decisão, o Brasil deverá herdar a medalha de bronze, já que terminou a final na quarta colocação. O primeiro lugar ficaria com Trinidad e Tobago, enquanto a prata iria para a equipe japonesa.

Carter acabou punido após reanálise de amostras de urina colhidas durante os Jogos de Pequim e que seguiram armazenadas desde então, apontando a existência de traços de metilhexanamina, também conhecida como dimetilamilamina. Ainda segundo o "Jamaica Gleaner" a decisão sobre o recurso por parte do atleta e dos dirigentes do país, será tomada após novo encontro com advogados, dessa vez em Londres. Os envolvidos têm 21 dias para pedir a reavaliação da decisão do COI.

Informações da EFE