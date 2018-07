Janeth é escolhida para ser prefeita da Vila dos Atletas no Rio

Medalhista olímpica em Atlanta (prata) e Sydney (bronze), a ex-jogadora de basquete Janeth vai ser a prefeita de Vila dos Atletas, onde fiarão hospedadas cerca de 20 mil pessoas durante os Jogos Olímpicos do Rio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, durante evento para a imprensa.

"Para mim, assumir esse cargo é como ganhar uma medalha. Já fiquei em vilas em que não havia nem TV nos quartos. Aqui no Rio os atletas não vão passar por isso", disse Janeth, que disputou quatro edições dos Jogos, de 1992 a 2004. Ela ainda defendeu a seleção brasileira até 2007, despedindo-se após o Pan do Rio.

Janeth é a maior pontuadora da modalidade na história dos Jogos e vai comandar a Vila, que abre dia 24 de julho para os atletas. O complexo tem 7 condomínios com 31 prédios de até 17 andares, totalizando 3.604 apartamentos. As acomodações recebem mais de 17 mil pessoas no pico dos Jogos Olímpicos, além de outras 6 mil nos Jogos Paralímpicos.

De acordo com o Comitê Organizador, as obras estão quase concluídas. Nos próximos dias, uma cerca dupla será instalada no entorno do espaço, e um treinamento com os voluntários está marcado para a próxima semana.