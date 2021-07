Japan House São Paulo entra no clima olímpico com atividades sobre os Jogos de Tóquio

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são o tema de uma série de atividades promovida pela Japan House São Paulo. O "Lounge Esportivo: Tokyo 2020" será realizado entre 20 de julho, três dias antes da cerimônia de abertura da competição, e 12 de setembro, após o encerramento da Paralimpíada.

"Por meio desta ativação, a instituição pretende trazer aos fãs do esporte a forte conexão Brasil-Japão, bem como se transformar em um ponto de encontro, aqui no Brasil, de todas as partes envolvidas com o maior evento esportivo do mundo", diz a Japan House, que pretende celebrar a cultura japonesa por meio dos esportes.

Os visitantes serão recebidos no andar térreo pelas mascotes Miraitowa, representante dos atletas olímpicos, e Someity, dos atletas paralímpicos. O lounge vai falar ainda sobre o pioneirismo japonês nos Jogos de Tóquio, em 1964, no desenvolvimento de símbolos e adoção do design como ferramenta de comunicação. Um vídeo abordará os mais de 50 símbolos que representam cada esporte, expostos de forma lúdica para que o público possa interagir e conhecer cada um deles.

"Estamos muito animados com a programação especial que preparamos para promover a cultura, arquitetura e design sob a perspectiva esportiva, além de outros assuntos importantes na sociedade, como a valorização da diversidade, inclusão e sustentabilidade.” comenta Eric Klug, presidente da Japan House São Paulo, que também se uniu ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), para a realização de atividades que promovam a participação brasileira nos Jogos de Tóquio.

SERVIÇO: Lounge Esportivo: Tokyo 2020

Japan House São Paulo – Avenida Paulista, 52

20 de julho a 12 de setembro

Térreo

Entrada gratuita

Reserva online antecipada (opcional)

Horário de funcionamento: Terça-feira a Domingo, das 11h às 16h

* Devido ao coronavírus, o espaço está funcionando com capacidade reduzida. Para mais informações, acesse o site da Japan House São Paulo.