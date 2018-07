Japão bate Dinamarca na final e fica com ouro nas duplas femininas do badminton

O Japão faturou sua primeira medalha de ouro do badminton na história dos Jogos Olímpicos. Nesta quinta-feira, Misaki Matsumoto e Ayaka Takahashi foram as responsáveis pelo feito no torneio de duplas femininas, ao derrotarem na decisão as dinamarquesas Christinna Pedersen e Kamilla Rytter Juhl por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 18/21, 21/9 e 21/19.

O ouro coroou uma campanha perfeita de Matsumoto e Takahashi, que venceram as seis partidas que disputaram e perderam somente dois sets no caminho. Nesta quinta, elas até sofreram um susto no primeiro set, atropelaram no segundo e foram mais precisas na equilibrada e decisiva terceira parcial.

Esta, aliás, foi somente a segunda medalha do Japão na história do badminton olímpico. A outra havia acontecido justamente na última edição dos Jogos, em Londres, nas duplas femininas, mas com Mizuki Fujii e Reika Kakiiwa, que foram prata na ocasião.

A medalha de bronze no Rio ficou com as sul-coreanas Kyung Eun Jung e Seung Chan Shin, que derrotaram as chinesas Yuanting Tang e Yang Yu por 2 sets a 0, com parciais de 21/8 e 21/17.

Também nesta quinta foi definido o bronze das duplas masculinas, que ficou com os britânicos Marcus Ellis e Chris Langridge. Eles passaram pelos chineses Biao Chai e Wei Hong em três sets: 21/18, 19/21 e 21/10. A decisão acontecerá nesta sexta, entre os chineses Haifeng Fu e Nan Zhang e os malaios Shem Goh V e Wee Kiong Tan.

