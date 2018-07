Japão mira dez ouros nos Jogos do Rio e 3º lugar em Tóquio A recém-formada Agência Japonesa de Esportes estabeleceu metas ambiciosas para os atletas do país nos Jogos Olímpicos do Rio e de Tóquio. Chefiada pelo ex-nadador campeão olímpico Daichi Suzuki, a agência do governo revelou a meta de conquistar ao menos dez medalhas de ouro na Olimpíada do próximo ano e no mínimo 20 em Tóquio em 2020.