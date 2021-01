Japão nega notícias que apontavam cancelamento das Olimpíadas; calendário dos Jogos está mantido

TÓQUIO - O Japão reforçou seu compromisso de sediar as Olimpíadas de Tóquio este ano e negou veementemente notícias divulgadas nesta quinta-feira, 21, sobre um possível cancelamento, em um movimento que dificilmente diminuirá os temores públicos de realizar o evento durante uma pandemia.

Embora grande parte do Japão esteja em estado de emergência devido a uma terceira onda de infecções pela covid-19, os organizadores de Tóquio têm prometido consistentemente avançar com os Jogos programados para começar em 23 de julho, após terem sido adiados em março do ano passado.

Leia Também Governo do Japão decide que Jogos de Tóquio devem ser cancelados, diz jornal

Um porta-voz do governo japonês disse que não havia "verdade" em uma reportagem do The Times de que o governo havia concluído que as Olimpíadas de Tóquio teriam de ser canceladas por causa da pandemia do coronavírus. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, também afirmou que não havia rumores sobre o cancelamento ou adiamento dos Jogos..

O Times, citando um membro sênior não identificado da coalizão governante, disse que o foco do governo agora estava em garantir os Jogos de Tóquio no próximo ano disponível, 2032.

"Vamos negar claramente a reportagem", disse o vice-chefe do gabinete, Manabu Sakai, em uma entrevista coletiva.

Em um movimento raro, o governo emitiu um comunicado para derrubar a reportagem, dizendo que estava trabalhando em estreita colaboração com o Comitê Olímpico Internacional e outras partes na preparação para jogos seguros e protegidos.

O comitê organizador de Tóquio 2020 também negou a reportagem, dizendo em um comunicado que seus parceiros, incluindo o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional, estavam "totalmente focados" em sediar os jogos conforme programado.

"É muito decepcionante ver que o Times está desenvolvendo uma história semelhante a um tablóide com uma fonte não confiável", disse uma fonte da Tóquio 2020 à Reuters.

"O governo nacional está totalmente comprometido em oferecer Jogos seguros e protegidos, e sempre somos encorajados por sua dedicação", disse a fonte.

Nas primeiras reações internacionais, os Comitês Olímpicos da Austrália e dos Estados Unidos disseram que estavam se preparando para os Jogos conforme planejado.

"Infelizmente, preciso resolver os rumores infundados de que os Jogos Olímpicos de Tóquio serão cancelados, rumores que só criam mais ansiedade para os atletas", disse Matt Carroll, presidente-executivo do comitê australiano, a jornalistas em Sydney. "Os Jogos de Tóquio começaram. A chama será acesa em 23 de julho de 2021."

Os comitês dos EUA e do Canadá escreveram no Twitter que não receberam nenhuma informação sugerindo que os Jogos não aconteceriam conforme planejado.

Medo da pandemia

O Japão foi atingido com menos gravidade pela pandemia em comparação a muitas outras economias avançadas, mas um aumento recente nos casos o forçou a fechar suas fronteiras para estrangeiros não residentes e declarar estado de emergência na capital Tóquio e em outras cidades importantes.

Tóquio relatou mais de mil novos casos diários de coronavírus por nove dias consecutivos até quinta-feira e estabeleceu um recorde em um único dia de mais de 2,4 mil infecções no início deste mês. O número de mortos por doenças respiratórias é de quase 4,9 mil pessoas no Japão.

Cerca de 80% das pessoas no Japão não querem que os Jogos sejam realizados neste verão, mostram pesquisas de opinião recentes, devido ao temor de que o influxo de atletas espalhe ainda mais o vírus.

Em uma entrevista antes da reportagem do Times, o CEO da Tóquio 2020, Toshiro Muto, disse estar cautelosamente esperançoso de que campanhas de vacinação contra a covid-19 bem-sucedidas poderiam ajudar a realizar de forma segura do maior evento esportivo do mundo.

Os Jogos Olímpicos representam um marco importante para o Japão e seu primeiro-ministro, Yoshihide Suga, que disse que o evento traria "esperança e coragem" ao mundo. Suga reiterou na sexta-feira que tudo ocorreria conforme planejado.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, reafirmou seu compromisso com a realização dos Jogos este ano em uma entrevista ao Kyodo News na quinta-feira.

"Não temos, neste momento, nenhum motivo para acreditar que os Jogos Olímpicos de Tóquio não serão iniciados no dia 23 de julho no estádio Olímpico de Tóquio", disse Bach a Kyodo./Reuters