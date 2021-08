Japão supera França e vai enfrentar os EUA na final do basquete feminino em Tóquio

A seleção japonesa feminina de basquete garantiu presença na final olímpica, ao derrotar, nesta sexta-feira, a França, por 87 a 71, em duelo válido pela semifinal dos Jogos de Tóquio. Na decisão da medalha de ouro, as anfitriãs vão encarar os Estados Unidos, que eliminaram a Sérvia por 79 a 59.

O primeiro quarto deu a impressão de que o duelo seria equilibrado. Com boa marcação e vários erros de ataque das japonesas, as francesas terminaram na frente por 22 a 14. A partir daí, a seleção da casa impôs seu ritmo forte e venceu os dois quartos seguintes por 27 a 12 e 27 a 16.

Com isso, o Japão foi para o quarto final com 18 pontos na frente (68 a 50) e só administrou o placar favorável, podendo até mesmo perder a parcial por 21 a 19.

Todas as 12 atletas do selecionado japonês marcaram pelo menos dois pontos na partida. O destaque foi Himawari Akaho, autora de 17 pontos e sete rebotes. Yuki Miyazawa, com 14 pontos, também colaborou para a importante vitória.

Do lado das francesas, Sandrine Gruda foi a cestinha da equipe e também da partida. Marine Fauthoux contribuiu com 13 pontos para a seleção europeia.