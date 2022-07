Rayssa e Pâmela ficam fora do pódio no Pré-Olímpico de skate: japonesas brilham

As brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa não tiveram grandes atuações neste domingo na final do Pré-Olímpico em Roma. Em uma disputa dominada pelas atletas japonesas, a Fadinha Rayssa ficou apenas em quinto lugar, enquanto a compatriota terminou na oitava colocação, muito além do que se esperava delas.

Única representante da final com mais de 18 anos, Pâmela Rosa (de 22) teve uma volta para esquecer e não conseguiu reverter a situação, apesar de notas altas nas manobras. Com isso, somou apenas 205.80 pontos, aproximadamente 25 a menos do que a australiana Chloe Covell, que ficou em sétimo lugar.

Leia Também Bom desempenho e surgimento de talentos fazem aumentar o interesse feminino em esportes olímpicos

Já Rayssa Leal também foi abaixo na volta e cometeu três erros nas manobras, totalizando uma pontuação de 247.69. A Fadinha, como ficou conhecida no Brasil, lamentou a quinta posição, mas acima da japonesa Coco Yoshizawa, de apenas 12 anos, com 242.51 pontos.

As demais quatro primeiras posições foram todas dominadas por atletas do Japão. Funa Nakayama foi a campeã da etapa, com direito a belas manobras sem erros, incluindo um frontside crooked, que lhe rendeu uma nota de 91,92. No total, Funa Nakayama somou 264.13 pontos, superando a campeã olímpica Momiji Nishiya, que terminou com 255.64. A terceira colocação foi de Yumeka Oda (254.91), à frente de Rizu Akama (254.62).

O Rio será o destino das meninas do skate street. A cidade recebe o próximo compromisso pré-olímpico da modalidade em outubro, quando será realizado o Campeonato Mundial. Antes disso, contudo, algumas delas vão se reecontrar na primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS), que acontece em Jacksonville, nos EUA, no dias 16 e 17 deste mês.