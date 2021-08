Jaqueline Ferreira termina em 12º lugar no levantamento de pesos nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A brasileira Jaqueline Ferreira terminou em 12.º lugar na disputa do levantamento de pesos, na categoria 87kg, dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Nesta segunda-feira, a pesista precisou de duas tentativas para levantar 95kg no arranco. Na terceira, conseguiu levantar 100kg.

No arremesso, ela começou com 115kg. Na segunda e na terceira tentativas, no entanto, arriscou 124kg, mas não conseguiu erguer a barra acima da cabeça, terminando com um total de 215kg.

"Faltou na preparação. Estou vindo de uma lesão que prejudicou muito meu treino principalmente para segunda parte do arremesso, como deu pra ver. Eu não tinha feito nenhum peso desse nos treinos. Mas o time veio com o propósito de dar tudo, buscar a melhor colocação, quem está aqui é pro tudo ou nada. A gente arrisca nem que seja para ganhar uma posição", afirmou logo após sua participação em Tóquio.

Jaqueline Ferreira detém o melhor resultado do halterofilismo brasileiro em Jogos Olímpicos: o quinto lugar em Londres-2012, mesma posição obtida por Fernando Reis e Rosane Santos no Rio-2016. Mas ciente dos problemas que enfrentou no ciclo olímpico, tinha como meta terminar entre as 10 primeiras colocadas.

"Valeu por mais uma experiência olímpica. Muito gratificante representar mais uma vez o Time Brasil, peço desculpas pelo resultado e agradeço demais todo apoio", completou a atleta.