Jaqueline Mourão fica em 35º lugar na prova de cross country nos Jogos de Tóquio

A sétima participação de Jaqueline Mourão em Jogos Olímpicos terminou, nesta terça-feira, em Tóquio, com o 35º lugar na prova de cross country olímpico. A atleta brasileira terminou duas voltas atrás das líderes.

Leia Também Siga em tempo real todos os detalhes dos Jogos Olímpicos

O pódio foi completo para a Suíça. A medalha de ouro ficou com Jolanda Neff, vencedora da prova, seguida pela compatriota Sina Freim que completou a prova com 1min11 de desvantagem para conquistar a prata. Linda Indergand terminou na terceira posição e obteve a medalha de bronze.

Aos 45 anos, Jaqueline vai encerrar uma carreira vitoriosa, que teve como destaque o bronze nos Jogos Pan-americanos de Lima/2019, ouro nos Jogos Sul-americanos do Brasil/2002 e prata nos Jogos Sul-americanos de Buenos Aires/2006.

Ela é recordista brasileira em disputas em olimpíadas, juntamente com o velejador Robert Scheidt e Formiga, da seleção de futebol. O cavaleiro Rodrigo Pessoa (hipismo/salto) também deve igualar este recorde em Tóquio.

A participação de Jaqueline Jogos Olímpicos teve início em Atenas/2004, no ciclismo mountain bike. Depois, participou da Olimpíada de Inverno, em Torino/2006, no esqui cross-country. Em Pequim/2008, voltou a competir nos Jogos de verão, no ciclismo. Depois foram três Jogos de Inverno: Vancouver/2010, Sochi/2014 quando disputou as modalidades de biablo e cross country, em PyeongChang/2018.