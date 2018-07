João De Lucca fatura bronze nos 100m livre de natação nos EUA

Em prova encerrada no final da noite deste sábado (no horário de Brasília), João de Lucca faturou a medalha de bronze nos 100m livre da etapa de abertura do circuito norte-americano de natação Pro Series (antigo GP), disputado em Minneapolis.

O brasileiro garantiu vaga no pódio ao cravar o tempo de 49s35, ficando atrás apenas do campeão olímpico Nathan Adrian, uma das estrelas da casa, que cravou 48s49 para garantir o ouro, e do canadense Santo Condorelli, prata com 48s65.

Já Marcelo Chierighini, outro brasileiro que disputou esta final nos Estados Unidos, acabou em quarto lugar ao terminar a prova em 49s63, um tempo mais de um segundo mais lento do que o de Nathan Adrian, que neste ano foi prata nos 50m livre na final do Mundial de Kazan, na Rússia.

O quarto lugar acabou sendo decepcionante para Chierighini pelo fato de que ele avançou às finais com o segundo melhor tempo das Eliminatórias, que foi de 49s08, ficando atrás apenas de Santo Condorelli, destaque dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Já o norte-americano Ryan Lochte, que havia cravado 49s64 nas eliminatórias, acabou não disputando as finais da noite deste domingo.

Já nos 100m livre feminino, a brasileira Etiene Medeiros acabou disputando a final B, e fora da disputa por medalhas, e ficou com a terceira posição nesta disputa paralela ao cronometrar 55s94, tempo pior que os 55s87 das eliminatórias. Ou seja, terminou na mesma 11ª posição no geral, que foi o seu posto nas eliminatórias. O ouro na final principal desta prova ficou com a norte-americana Simone Manuel, que cravou 54s19, um dia depois de ter sido derrotada por Etiene nos 50m livre, prova na qual a brasileira ficou com a medalha de ouro.

PHELPS LEVA OURO

Grande estrela desta competição norte-americana que já serve de preparação para a Olimpíada de 2016, no Rio, Michael Phelps conquistou o ouro na prova dos 200m medley ao cravar 1min59s30. Maior campeão olímpico de todos os tempos, o norte-americano superou o seu compatriota Conor Dwyer, prata com 2min00s73, e o venezuelano Carlos Claverie, bronze com 2min03s04.

Já Chase Kalisz, que havia obtido o melhor tempo das eliminatórias desta prova, amargou a quarta posição da final ao cravar apenas 2min04s30.

En outra final masculina disputada na noite deste sábado, o norte-americano Michael McBroom levou o ouro nos 1500m livre ao terminar a prova em 15min14s82. Já a prata ficou com Connor Jaeger, também dos EUA, com 15min19s59, enquanto o bronze foi obtido pelo tunisiano Oussama Mellouli (15min21s32).

Já na prova feminina dos 800m livre, a norte-americana Katie Ledecky confirmou a sua condição de recordista mundial da prova e ficou com o ouro ao cravar 8min19s16. Antes disso, ela havia sido quarta colocada na final dos 100m livre. Becca Mann (8min21s77) e Stephanie Peacock (8min28s39) completaram o pódio dos 800m livre.

Outra norte-americana que foi ao topo do pódio neste sábado foi Missy Franklin, ouro nos 200m costas com o tempo de 2min07s24, depois de também ficar fora do pódio na disputa dos 100m livre, na qual foi apenas a sexta colocada.