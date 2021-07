João Menezes viaja a Tóquio na expectativa da participação na primeira Olimpíada

Depois de realizar a preparação final em Itajaí (SC), João Menezes viaja nesta sexta-feira para participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Antes do embarque para o Japão, o tenista mineiro treinou na academia ADK Tennis, no Itamirim Clube de Campo, na cidade catarinense. Foram os últimos ajustes no Brasil para a disputa da Olimpíada.

João Menezes garantiu a vaga nos Jogos com a conquista da medalha de ouro no Pan-Americano de Lima, no Peru, em 2019. "Voltei ao Brasil, a Uberaba (MG), após o qualifying do torneio de Wimbledon e depois segui para Itajaí, com foco total nos treinamentos para os Jogos, até a viagem para o Japão. É um momento de muita alegria. E estou me preparando da melhor forma possível para chegar lá bem", afirmou.

"A minha primeira Olimpíada. Agora cada vez mais perto. Estou muito motivado. É a realização de um sonho", completou o tenista.

Nesta temporada, a partir deste mês de julho, João Menezes retornou a Itajaí como base de seus treinamentos pela terceira vez na carreira, passando a contar com a parceria fixa do técnico Patricio Arnold, da ADK Tennis.

Nos meses de maio e junho, o mineiro realizou uma gira europeia no saibro, que incluiu o qualifying de Roland Garros e terminou na grama, no quali de Wimbledon. No ranking divulgado na última segunda-feira pela ATP, João Menezes, o número 3 do Brasil, aparece na 209.ª colocação.