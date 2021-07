João Menezes vive clima especial dos Jogos Olímpicos: 'Pareço criança na Disney'

Após a longa viagem e o rígido protocolo para entrar no Japão, o tenista brasileiro João Menezes já treina em Tóquio, com o Time Brasil, e vive o clima especial de participar da primeira Olimpíada da sua carreira. Ao entrar em quadra, para os treinamentos iniciais na capital japonesa, não escondeu a emoção de estar realizando o sonho de representar o País nos Jogos Olímpicos.

“O clima de uma Olimpíada é uma coisa que nunca senti na vida. Muito legal. Estou parecendo uma criança na Disney”, brincou João Menezes, campeão do Pan de Lima-2019, que disputará a chave de simples junto com Thiago Monteiro. A delegação do País no tênis tem no total sete representantes - igualando o número do Rio-2016. Nas duplas estarão Marcelo Melo/Bruno Soares, Marcelo Demoliner/Thiago Monteiro e Luisa Stefani/Laura Pigossi.

“A equipe foi chegando e amanhã (quarta-feira) devemos ter o primeiro dia de treino com todos juntos. Fazendo bastante calor aqui. E temos procurado treinar no horário do almoço, quando está bem quente, e duas horas seguidas, que é um bom teste físico”, explicou.

Na chegada, um rígido protocolo em função da covid-19. “Depois da viagem extremamente longa, tivemos de enfrentar uma grande espera no aeroporto para cumprir os protocolos de entrada no país. Cinco horas e meia para sair do aeroporto - mostrar documentos, fazer o teste e esperar o resultado, receber a credencial - e mais uma hora para chegar na Vila Olímpica”, detalhou.

O sorteio das chaves para o tênis em Tóquio será nesta quarta-feira, às 23 horas (de Brasília), já quinta no Japão. Os jogos estão programados entre este sábado e o dia 1.º de agosto.

Nesta temporada, a partir deste mês de julho, João Menezes retornou a Itajaí (SC), na academia ADK Tennis, no Itamirim Clube de Campo, como base de seus treinamentos pela terceira vez na carreira, passando a contar com a parceria fixa do técnico Patricio Arnold, da ADK Tennis. Nos meses de maio e junho, realizou uma gira europeia no saibro, que incluiu o qualifying de Roland Garros e terminou na grama, no quali de Wimbledon.

No ranking divulgado nesta semana pela ATP, João Menezes, o número 4 do Brasil, aparece na 217.ª colocação.