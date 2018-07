Jogadores pintam cabelo e Neymar faz tatuagem em homenagem ao título olímpico

Neymar cumpriu a promessa feita ainda na fase de preparação da seleção olímpica: fez uma tatuagem para comemorar a inédita medalha de ouro pelo futebol brasileiro. O atacante chamou um tatuador ao hotel onde a seleção estava concentrada, no Recreio dos Bandeirantes, e mandou desenhar no pulso esquerdo os anéis olímpicos e a inscrição Rio 2016.

O capitão da equipe campeã nos Jogos - que após a partida, ainda no Maracanã, disse não querer mais vestir a faixa na seleção principal, embora já fosse público há pelo menos 10 dias que Tite iria retirá-lo do posto -, pensava na tatuagem desde os primeiros dias de treinos na Granja Comary, em Teresópolis. Na época, ele disse: "Tenho muitas tatuagens, mais de 30, 35, por aí. Foi o Rafinha que teve a ideia. Falou: 'Se formos campeões, vamos fazer?'", contou. Ele não havia decidido o que tatuar. "Primeiro a gente tem de ganhar, depois a gente faz um monte de coisas."

Um vídeo publicado por Adao Rosa (@adaorosatattoo) em Ago 20, 2016 às 11:17 PDT

O atacante Luan, do Grêmio, também aderiu à tatuagem. No seu caso, a lembrança da conquista foi desenhada no peito.

Um vídeo publicado por Adao Rosa (@adaorosatattoo) em Ago 21, 2016 às 3:13 PDT

Outra maneira encontrada por vários jogadores de comemorar o ouro foi pintar de loiro barbas e cabelos.

Todos os integrantes da seleção olímpica festejaram o título com um jantar, com a presença de familiares, na noite deste sábado. Era um desejo do técnico Rogério Micale. Depois, os jogadores foram liberados e vários já seguiram para suas cidades.

Neymar, por exemplo, tinha a intenção de ir ao Guarujá, onde tem casa, participar da festa de 5 anos do filho Davi Lucca - fez aniversário na quarta-feira. Deve se reapresentar ao Barcelona na terça-feira.