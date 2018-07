Jogo da seleção de handebol em Brasília é cancelado por goteiras em ginásio O esporte brasileiro passou mais uma vergonha nesta sexta-feira. O jogo de abertura do chamado Torneio Quatro Nações, preparatório para o Mundial Feminino de Handebol, foi cancelado por conta de diversas goteiras no telhado do Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O duelo inaugural seria entre Brasil e Eslovênia e teria transmissão do SporTV.