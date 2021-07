Jogos da madrugada na Olimpíada 2020: No futebol masculino, França é goleada e Espanha empata

O segundo dia de competições na Olimpíada 2020 Tóquio foi marcado por surpresas na estreia do futebol masculino. No duelo de campeãs olímpicas do Grupo A, a França foi goleada pela seleção mexicana por 4 a 1. Vega, Córdova, Antuna e Eduardo Aguirre fizeram para os mexicanos. De pênalti, Gignac, carrasco do Palmeiras no Mundial de Clubes, descontou o placar.

Uma das principais candidatas à conquista do ouro, a Espanha também fez sua estreia nesta madrugada. Apesar de ter no elenco jogadores que participaram da campanha na Eurocopa, como Unai Simón, Dani Olmo e Pedri, a seleção espanhola decepcionou em ficou no 0 a 0 com o Egito, em um jogo sem grandes emoções do Grupo C.

Nos outros duelos do dia, a Nova Zelândia venceu por 1 a 0 Coreia do Sul, pelo Grupo D, enquanto a Costa do Marfim derrotou a Arábia Saudita por 2 a 1, pela chave B.

Softbol

Assim como no primeiro dia de competições, o futebol dividiu os holofotes com o softbol, modalidade com jogos em Fukushima que é disputada apenas na categoria feminina nesta edição da Olimpíada. Pela 2ª rodada da Fase de Grupos, a seleção japonesa superou o México por 3 a 2, em partida equilibrada, e garantiu a segunda vitória no torneio. Favoritas ao ouro, a equipe anfitriã volta a campo no sábado para encarar a Itália.

Atropelada na 1ª rodada pelo Japão, a Austrália se recuperou e venceu a Itália por 1 a 0 em jogo sem grandes emoções. Na próxima rodada, a equipe australiana enfrenta o Canadá, no sábado.