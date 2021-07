Jogos da madrugada na Olimpíada 2020-2021: Seleção feminina goleia; Japão mostra força no softbol

O primeiro dia de competições na Olimpíada 2020 Tóquio não poderia ser melhor para o Brasil. Sob o comando de Marta, a seleção brasileira de futebol feminino goleou a China por 5 a 0. A jogadora seis vezes melhor do mundo balançou a rede duas vezes. Debinha e Bia Zaneratto completaram o placar.

A surpresa negativa do dia ficou por conta dos Estados Unidos. Atual campeã mundial, a seleção de Megan Rapinoe e Alex Morgan jogou mal e foi facilmente derrotada pela Suécia, por 3 a 0. Blackstenius, duas vezes, e Hurtig fizeram os gols do jogo.

Também pelo futebol feminino, a Grã-Bretanha confirmou o favoritismo e venceu a seleção chilena por 2 a 0, com dois gols da atacante Ellen White. A partida foi marcada por uma manifestação antirracista das atletas britânicas antes do início do confronto, bem como as realizadas pela seleção inglesa na Eurocopa.

Softbol

O softbol foi a modalidade responsável pelo pontapé inicial da Olimpíada. Na manhã desta quarta-feira, pelo horário local (noite de terça-feira, pela hora de Brasília), o Japão, atual campeão olímpico, abriu a competição com vitória por 8 a 1 sobre a Austrália, em Fukushima, cidade a 250 quilômetros da capital japonesa.

Na segunda partida do dia, os Estados Unidos contaram com uma atuação impecável da arremessadora Cat Osterman para derrotar a seleção italiana por 2 a 0. Campeã olímpica em Atenas-2004 e prata em Pequim-2008, a atleta permitiu apenas uma rebatida em seis entradas, nas quais eliminou nove oponentes.

Em um duelo de equipes americanas, México e Canadá fizeram o último confronto da noite. Com destaque para Victoria Hayward, a seleção canadense venceu por 4 a 0.