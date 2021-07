Jogos da madrugada na Olimpíada 2020: Brasil conquista a 6ª medalha em Tóquio com Mayra Aguiar

Mais um dia histórico para o Brasil na Olimpíada de Tóquio. A judoca Mayra Aguiar conquistou o bronze na categoria até 78kg em Tóquio ao bater a sul-coreana Hyunji Yoon com um ippon. Com a terceira colocação no pódio, a brasileira alcançou sua terceira medalha em três edições seguidas dos Jogos Olímpicos. Antes, ela foi bronze em Londres-2012 e Rio-2016.

Leia Também Ao vivo: Acompanhe todos os detalhes da Olimpíada de Tóquio

A judoca chegou a ser perder nas quartas de final pela alemã Anna-Maria Wagner, número 3 do mundo, em luta decidida no golden score. Na repescagem, venceu disputa equilibrada contra Aleksandra Babintseva, do Comitê Olímpico Russo. A adversária, porém, recebe três shidos por fugir do combate e Maya foi declarada vencedora.

Confira outros resultados da madrugada olímpica:

​Canoagem slalom

Com sabor agridoce, Ana Sátila fez história na capital japonesa ao conquistar o melhor resultado de uma mulher brasileira na canoagem slalom em Olimpíadas. Por outro lado, o décimo lugar na final do C-1 veio após dois erros cometidos na final da modalidade. Na reta final do trajeto, a atleta perdeu um dos portões e foi penalizada com 50 segundos, terminando a prova na última colocação, com 164s71.

A medalha de ouro ficou com a australiana Jessica Fox, com 105s04, que era a grande favorita. A prata foi para a britânica Mallory Franklin, com 108s68. E o bronze ficou com a alemã Andrea Herzog, com 111s13.

Natação

O americano Caeleb Dressel conquistou o ouro nos 100 metros livre, a prova mais tradicional da natação. Foi a primeira medalha individual da estrela dos EUA, registrando de quebra o novo recorde olímpico da distância ao completar a prova em 47s02. A prata ficou com o australiano Kyle Chalmers, campeão da prova no Rio-2016 , com 47s08. O bronze foi para o russo Kliment Kolesnikov, com 47s44.

Na final dos 200 metros peito, o australiano Izaac Stubblety-Cook se sagrou campeã olímpico ao anotar 2min06s38. A prata foi para o holandês Arno Kamminga, com 2min07s01, seguido do finlandês Matti Mattsson, medalhista de bronze, com 2min07s13.

No feminino, a China conquistou seu primeiro ouro na natação nesta quarta-feira. Yufei Zhang foi a responsável pelo feito nos 200m borboleta, com 2min03s86, novo recorde olímpico. Exibindo grande performance, ela venceu com mais de um corpo de vantagem. As americanas Regan Smith e Hali Flickinger completaram o pódio com prata e bronze, respectivamente, com os tempos de 2min05s30 e 2min05s65.

No revezamento 4x200m livre, a equipe chinesa bateu o segundo recorde mundial da natação nesta Olimpíada ao vencer a prova em 7min40s33. A medalha de prata foi para os Estados Unidos, com 7min40s73. Favoritas ao ouro, o time australiano não atendeu às expectivas e ficaram com o bronze, realizando a prova em 7min41s29.

Remo

Único representante do Brasil no remo em Tóquio, Lucas Verthein, de 23 anos, terminou em quinto lugar na semifinal da categoria single skiff e vai competir na final B, que define do sétimo a 12º lugar, findando as chances de medalha para o País na modalidade. Apesar do resultado, essa foi a melhor participação brasileira na categoria na história dos Jogos Olímpicos.

Handebol

A seleção brasileira feminina de handebol conheceu seu primeiro revés na Olimpíada. O Brasil fez um bom jogo, mas foi derrotado pela Espanha por 27 a 23, muito graças à atuação espetacular da experiente goleira Navarro, o grande destaque da partida no Yoyogi National Stadium. Mesmo com o resultado, o time brasileiro soma três pontos no Grupo B e segue na zona de classificação para as quartas de final. Antes, a equipe havia empatado com as russas na estreia e vencido a Hungria no jogo seguinte.

Ciclismo BMX

As semifinais do ciclismo BMX terão um representante brasileiro na disputa masculina em Tóquio. Renato Rezende, de 30 anos, garantiu a classificação ao ficar com o terceiro lugar de sua bateria nas quartas de final, atrás dos holandeses Twan Van Gendt e Niek Kimmann, que revezaram nas dobradinhas de primeiro e segundo durante toda a prova.

Priscilla Carnaval, tetracampeã brasileira da modalidade, não conseguiu repetir o feito da Rio-2016, quando avançou às semifinais. A ciclista de 27 anos terminou todas as corridas de sua bateria na sexta colocação, ficando em sexto lugar na classificação geral. Deste modo, acabou eliminada.

Rúgbi

A seleção brasileira feminina de rúgbi estreou com dura derrota nos Jogos de Tóquio. Dominado, o Brasil e perdeu por 33 a 0 para o Canadá, atual medalhista de bronze e apontado como um dos favoritos, no Estádio Olímpico. A equipe volta a campo na madrugada desta quinta-feira, às 5 horas (de Brasília) contra a França. No mesmo dia, às 21h, as Yaras, como é conhecida a equipe feminina do País, definem seu destino na competição contra a seleção de Fiji, último jogo da fase classificatória.