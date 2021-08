Jogos da madrugada na Olimpíada 2020: Brasil fica sem medalha no skate park e cai no vôlei de praia

A madrugada desta quarta-feira, dia 4, marcou a estreia do skate park feminino na Olimpíada de Tóquio. O Brasil, porém, não conseguiu repetir o mesmo sucesso de Rayssa Leal na categoria street. Disputando a final, Dora Varella acabou na sétima posição, enquanto Yndiara Asp foi a oitava e última colocada. A outra brasileira na competição, Isadora Pacheco ficou fora da decisão.

O Japão dominou a disputa, colocando duas atletas no pódio. A medalha de ouro foi para Sakura Yosuzumi, e a prata ficou com Kokona Hiraki, de apenas 12 anos. Uma das favoritas, a britânica Sky Brown, de 13, levou o bronze.

Mais cedo, o Brasil deu adeus às chances de medalha no vôlei de praia, algo inédito na história dos Jogos Olímpicos. Última dupla brasileira com possibilidade de pódio na capital japonesa, Alison e Álvaro Filho foram superados por Martins Plavins e Edgars Tocs, da Letônia, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19, nas quartas de final. Os letões, que já haviam eliminado Evandro e Bruno Schmidt nas oitavas, avançam para a semi como favoritos.

Confira outros destaques da madrugada olímpica

Vela

Com chances remotas de medalha, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan terminaram a regata decisiva da classe 470 na última colocação, ficando em 9º na classificação geral, com 62 pontos perdidos. Para subir ao pódio, a dupla precisava vencer o medal race e torcer por uma difícil combinação de resultados.

A medalha de ouro ficou com Hannah Mills e Eilidh Mcintyre, da Grã-Bretanha, com apenas 38 pontos perdidos. As polonesas Agnieszka Skrzypulec e Jolanta Ogar levaram a prata. Camille Lecointre e Aloise Retornaz, da França, completaram o pódio.

Atletismo

O início desta quarta-feira também não foi dos melhores para os brasileiros no atletismo. Nas semifinais dos 110 metros com barreiras, Gustavo Constantino e Rafael Pereira não conseguiram avançar à final. O primeiro, atrapalhado por uma lesão, terminou a primeira bateria do dia em último, cruzando a linha de chegada com 13s89, ficando na 22ª colocação geral. Já o segundo foi um pouco melhor, terminando a prova em sexto, com 13s62. Mas ele também foi eliminado ao fechar o dia com o 17° tempo no geral.

No decatlo, Felipe dos Santos fechou as três primeiras das dez disputas da modalidade com 2.592 pontos, na nona colocação. Na primeira prova, o brasileiro ficou em quinto nos 100m, com 10s58. No salto em distância, o atleta repetiu a colocação anterior, com seu melhor salto em 7,38 metros. Já no arremesso do peso, fez 14,13 metros na última e melhor das suas três tentativas.

A final dos 400m com barreira feminino corou a americana Sidney McLaughlin, que registrou novo recorde mundial ao conseguir uma bela arrancada e terminar a prova com 51s46. Dalilah Muhammad, também dos EUA, ficou com a prata ao concluir em 51s58. Femke Bol, da Holanda, ficou com o bronze, com 52s03.

Basquete

A seleção feminina de basquete dos Estados Unidos continua fazendo história em Tóquio. A equipe emplacou a 52ª vitória consecutiva em Olimpíadas ao vencer a Austrália, um de seus rivais mais tradicionais, por 79 a 55, pelas quartas de final. Agora, o time americano enfrenta a Sérvia em busca de uma vaga na finalíssima.

O último revés dos Estados Unidos no basquete feminino em Jogos Olímpicos aconteceu na semi da edição de Barcelona, em 1992, para o time dos Estados Independentes — conjunto de repúblicas que faziam parte da antiga União Soviética. Desde então, a equipe emplacou seis medalhas de ouro e um bronze.

Vôlei

A Coreia do Sul avançou para a semifinal no vôlei feminino ao vencer a Turquia por 3 sets a 2, com parciais de 7/25, 25/17, 28/26, 18/25 e 15/13. A equipe sul-coreana aguarda a definição do confronto entre Brasil e Comitê Olímpico Russo (ROC), ainda nesta quarta-feira, para saber quem pega na semifinal.