Jogos da madrugada na Olimpíada 2020: Brasil mostra força no vôlei e chinesa fatura o primeiro ouro

A Olimpíada de Tóquio finalmente começou! Com a realização da cerimônia de abertura e o acendimento da pira olímpica, a madrugada desta sexta-feira contou com um número maior de competições na capital japonesa. A noite foi marcada por disputas no vôlei, judô, tênis e ginástica, além da premiação das primeiras medalhas de ouro.

O destaque ficou por conta da seleção brasileira masculina de vôlei, que iniciou a defesa do título olímpico, conquistado na Rio-2016, com vitória. Demonstrando certo nervosismo, o time nacional abusou dos erros no começo dos dois primeiros sets, mas se recuperou rapidamente para vencer a Tunísia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/15, alcançado a liderança do Grupo B sua estreia nos Jogos. A equipe volta à quadra para enfrentar a Argentina na segunda-feira (pela manhã, no horário de Brasília).

Vôlei de praia

Líderes do ranking mundial do vôlei de praia, as campeãs brasileiras Ágatha e Duda, principal dupla do País e favoritas ao ouro olímpico, iniciaram sua caminhada em Tóquio com segura vitória sobre as argentinas Gallaz e Pereyra. Depois de um primeiro set difícil, se encontraram para fazer 2 a 0, parciais de 21/19 e 21/11, pelo Grupo C.

Um pouco mais cedo, na categoria masculina, Alison e Álvaro Filho confirmaram o favoritismo e fizeram 2 sets a 0 sobre a dupla argentina formada por Azaad e Capogrosso, com parciais de 21/16 e 21/17, sob forte calor e sensação térmica de 40 graus na quadra em Tóquio.

Tiro esportivo

A primeira medalha de ouro dos Jogos de Tóquio veio no tiro esportivo. A chinesa Yang Qian, de 21 anos, venceu a prova de 10 metros com carabina ao obter 251,8 pontos, novo recorde olímpico. A medalha de prata ficou com a russa Anastasiia Galashina, representando o Comitê Olímpico Russo, com 251,1 pontos. O bronze ficou com a suíça Nina Christen, com 230,6.

Na categoria masculina, Felipe Wu foi eliminado na primeira fase da pistola de ar 10m. Medalha de prata na Rio/2016, o atirador ficou apenas em 32º lugar entre os 36 competidores, ao somar 566 pontos. O indiano Chaudhary Saurabh foi o primeiro colocado com 586 e deverá disputar o ouro diante dos chineses Bowen Zhang, que ficou na segunda colocação, e Wei Pagn, sétimo colocado. O alemão Christian Reitz, o ucraniano Pavlo Korostylov, o iraniano Javad Foroughi, o sul-coreano Mose Kim e o sérvio Damir Mikec são os outros atiradores com possibilidades de subirem ao pódio.

Judô

Diferente do vôlei, o Brasil não teve a mesma sorte no judô nesta madrugada. Após estrear muito bem, com vitória em 14 segundos, a brasileira Gabriela Chibana foi eliminada da disputa de medalhas na categoria até 48Kg ao ser derrotada, com um ippon, pela número 1 e campeã mundial Distria Krasniqi, de Kosovo, nas oitavas de final.

No masculino, Eric Takabatake também caiu nas oitavas, na categoria até 60kg. O brasileiro havia aberto sua participação com boa vitória sobre Soukhaxay Sithisane, de Laos, com ippon após acúmulo de wazaris. Mas, assim como Chibana, parou na segunda fase. Ele não conseguiu impor seu ritmo diante de Won Jin Kim e caiu no golden score.

Tênis

Favoritíssimo a conquistar a medalha de ouro, Novak Djokovic estreou em Tóquio nesta madrugada. O número 1 do mundo não decepcionou e superou o boliviano Hugo Dellien por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h01min. O sérvio dominou a partida do começo ou fim, sem correr qualquer risco, terminando o jogo com quase o dobro de pontos do rival (61 a 31), algo raro no circuito.

Tenista número 1 do Brasil, Thiago Monteiro se despediu de forma precoce ao ser eliminado pelo alemão Jan-Lennard Struff, 48º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h16min de partida.

Na chave feminina de duplas, Luísa Stefani e Laura Pigossi derrotaram as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4 em 1h33 de partida, e avançaram na competição no Japão.

Ginástica

Quem ficou acordado também assistiu ao fim da carreira do ginasta japonês Kohei Uchimura, tido como o melhor de todos os tempos. Aos 32 anos, o medalhista de ouro geral em Londres-2012 e Rio-2016, além de detentor de dez pódios em mundiais (seis ouros), recebeu a pontuação 13.866 ao cair na barra fixa, o que o colocou fora dos oito finalistas.

Apesar da queda, Uchimura retornou para o aparelho e terminou sua apresentação sem repetir a falha, ficando apenas em 14º lugar.

Tênis de mesa

O Brasil estreou no tênis de mesa com derrota. Jessica Yamada, primeira representante brasileira da modalidade no Japão, foi eliminada pela Suíça Rachel Moret, que venceu por 4 sets a 2, com parciais de 11/6, 6/11, 11/4, 7/11, 11/6 e 14/12 em 45 minutos de jogo na madrugada deste sábado. Jessica se despediu da chave individual feminina, mas ainda vai competir na disputa por equipes.

Quem também deixou a Olimpíada mais cedo foi a mesatenista síria Hend Zazá, atleta mais jovem da competição de apenas 12 anos. Ela perdeu na primeira rodada para a austríaca Jia Liu, número 4 do ranking mundial, por 4 a 0, com parciais de 11/4, 11/9, 11/3 e 11/5.

Levantamento de peso

No levantamento de peso, o destaque foi a chinesa Zhihui Hou, que conquistou a medalha de ouro. A atleta levantou 94 kg no arranco e 116 kg no arremesso, totalizando 210 kg. No arremesso, ela bateu o recorde olímpico três vezes, ao levantar 109 kg e 114 kg antes de alcançar os 116 kg. Sua marca no arranco e no total também são recordes olímpicos. O pódio foi completado pela indiana Saikhom Mirabai, com a medalha de prata, e pela indonésia Cantikah Aisah, dona do bronze. A brasileira Natasha Rosa ficou em nono lugar em sua categoria, até 49 kg.