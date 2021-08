Jogos da madrugada na Olimpíada 2020: Martine e Kunze são bicampeãs; Alison conquista bronze inédito

Na última semana de competições em Tóquio, o Brasil mais uma vez mostrou sua força na vela em Jogos Olímpicos nesta terça-feira, dia 3. Martine Grael e Kahena Kunze mantiveram a tradição de medalha para o País na modalidade e se sagraram bicampeãs olímpicas na na classe 49er FX. Com um ótimo desempenho na regata decisiva, a dupla terminou à frente das suas principais adversárias por um lugar no pódio. A prata ficou com a Alemanha, enquanto o bronze foi para a Holanda.

Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan também foram para a água na Baía de Enoshima e venceram a última regata antes da medal race da classe 470. A a dupla subiu para a quinta posição na classificação geral, com chances matemáticas de brigar por medalha.

No atletismo, mais uma dia histórico para o Brasil na capital japonesa. Alison dos Santos, de 21 anos, conquistou a medalha de bronze para o Brasil nos 400m com barreiras, o primeiro pódio brasileiro na prova na história dos Jogos Olímpicos. O paulista finalizou o percurso em 46s72, quebrando mais uma vez a melhor marca sul-americana da categoria. O ouro ficou com o norueguês Karsten Warholm, que cravou 45s94 e registrou novo recorde mundial. O medalha de prata foi o norte-americano Rai Benjamin, com 46s17.

Confira outros destaques da madrugada olímpica:

Boxe

A boxeadora Beatriz Ferreira venceu Raykhona Kodirova, do Usbequistão, pelas quartas de final dos pesos leves (até 60kg). A brasileira superou a adversária por 5 a 0, em decisão unânime dos jurados. Com a vaga na semifinal, a pugilista garantiu ao menos o bronze, uma vez que não há disputa de terceiro lugar no boxe.

Canoagem

Favorita ao ouro, a dupla Isaquias Queiroz e Jacky Godmann não conseguiu superar os adversários no canal Sea Forest e terminou em quarto lugar na final do C2 1000 metros, com o tempo de 3min27s03. A medalha de ouro foi para os cubanos Serguey Torres Madrigal e Fernando Dayan Jorge Enriquez, que venceram após grande arrancada no terço final, registrando novo recorde olímpico: 3min24s995. Logo atrás vieram os chineses Hao Liu e Pengfei Zheng, com 3min25s98. O bronze foi para os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker, com 3min25s615.

Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei confirmou o favoritismo e venceu o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/20, garantindo vaga na semifinal na Olimpíada. A equipe brasileira disputa uma vaga na final contra o Comitê Olímpico Russo, algoz dos brasileiros na fase de grupos em Tóquio e também na final de Londres-2012.

Vôlei de praia

A trajetória de de Ana Patrícia e Rebecca chegou ao fim nesta terça-feira. Com erros cruciais, a dupla oscilou e foi derrotada pela Suiíça nas quartas de final do vôlei de praia por 2 sets a 1 (21/19, 18/21 e 15/12). Com Ágata e Duda; e Evandro e Bruno Schmidt também já foram eliminados, a última esperança de medalha na modalidade para o Brasil é fica com Alison e Álvaro, que jogam as quartas de final na noite de terça-feira, contra os letões Martins Plavins e Edgars Tocs.

Basquete

O Dream Team segue com o sonho do tetracampeonato olímpico vivo. Com uma grande exibição do ala Kevin Durant, autor de 29 pontos, a seleção americana de basquete derrotou a Espanha por 95 a 81 e garantiu vaga na semifinal da Olimpíada. O adversários dos EUA será a equipe vencedora do confronto entre Austrália e Argentina, que se enfrentam ainda nesta terça-feira.

Luta olímpica

A brasileira Laís Nunes estreou nesta terça-feira na categoria até 62kg da luta olímpica em Tóquio. Em uma chave difícil, ela foi derrota por 4 a 1 para a búlgara Taybe Mustafa Yusein, uma das favoritas ao ouro. mesmo com a derrota, a lutadora pode ganhar o direito de disputar a repescagem caso a algoz chegue à final.

Após vencer Laís, Yusein derrotou Bolortuya Khurelkhuu, da Mongólia, pelas quartas de final e enfrenta a japonesa Yukako Kawai nas semifinais.