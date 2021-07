Jogos da madrugada na Olimpíada 2020: futebol masculino avança; Stefani e Pigossi vão à semi

A seleção brasileira venceu, mas não convenceu nesta madrugada de quarta-feira nos Jogos de Tóquio. Após estrear com boa vitória por 3 a 2 sobre a Alemanha e empatar sem gols com a Costa do Marfim, o Brasil teve dificuldade no duelo com a Arábia Saudita: 3 a 1. O Brasil abriu o placar no início do primeiro tempo, com Matheus Cunha. Antes do fim da primeira etapa, Al Amri deixou tudo igual.

Nos 45 minutos finais, o time de André Jardine teve dificuldade de furar a defesa adversária, mas Richarlison garantiu a vitória com dois gols. Ele já tem cinco. Com o resultado, a equipe se classifica em 1º lugar do Grupo D, com 7 pontos. A seleção marfinense passou em segundo, com 5.

O tênis brasileiro, no entanto, viveu grande momento na madrugada desta quarta-feira. Na chave de duplas feminina, Luisa Stefani e Laura Pigossi venceram mais uma e estão mais perto da medalha na capital japonesa. De virada, as brasileiras derrubaram as favoritas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, dos EUA, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 10/6, em 1h26min.

Na semifinal, Stefani e Pigossi enfrentam as vencedoras do confronto entre as australianas Samantha Stosur e Ellen Perez e as suíças Belinda Bencic e Viktorija Golubic. O duelo valendo vaga na final ainda não tem data definida. Se vencerem, as brasileiras já terão garantido medalha e irão disputar o ouro.

Na natação, o Brasil foi mal. Na decisão do revezamento 4x200m masculino, a equipe formada pelo quarteto Fernando Scheffer, Murilo Sartori, Breno Correia e Luiz Altamir fez o tempo 7m08s22, terminando na oitava colocação, pior do que nas eliminatórias, quando havia concluído a prova em 7min07s73. A medalha de ouro ficou com Grã-Bretanha, que venceu com 6m58s58, novo recorde europeu. O Comitê Olímpico Russo foi prata, com 7m01s81. Já a Austrália completou o pódio com 7m01s84.

Pelo feminino, Katie Ledecky, principal nome da natação americana, teve um dia de altos e baixos nas finais. A atleta de 24 anos decepcionou nos 200 metros livre, mas fez história ao faturar a primeira medalha de ouro olímpica dos 1.500m, com o tempo de 15min37s34. A prata foi para a compatriota Erica Sullivan, com 15min41s41, e o bronze ficou com a alemã Sarah Kohler, com 15min42s91.

Horas antes, Leonardo de Deus terminou a final dos 200m borboleta na sexta colocação, com o tempo de 1min55s19. A medalha de ouro ficou para o húngaro Kristof Milak, que cravou o novo recorde olímpico: 1min51s25. O segundo colocado foi o japonês Tomoru Honda (1min53s3), enquanto a medalha de bronze foi para o italiano Federico Burdisso (1min54s45).

Confira outros destaques da madrugada olímpica

Tiro com arco

Marcus D'Almeida fez história nesta madrugada e se tornou o primeiro brasileiro a avançar às oitavas de final de uma Olimpíada no tiro com arco. Para chegar a esse estágio em Tóquio, o arqueiro deixou pelo caminho o britânico Patrick Houston e o holandês Sjef van den Berg, vencendo ambos por 7 a 1. Em busca de uma vaga nas quartas, Marcus encara o italiano Mauro Nespoli na sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

Canoagem slalom

Os brasileiros Ana Sátila e Pepê Gonçalves fizeram bonito na madrugada desta quarta-feira, pelo horário de Brasília, e avançaram às semifinais na canoagem slalom. Competindo na cidade de Kasai, Ana se classificou no C-1 (canoa), categoria feminina que entrou no programa olímpico nesta edição dos Jogos. Pepê vai disputar a semi no K-1 (caiaque), após ficar em 10º no geral.

Judô

Em uma luta com decisão polêmica, tensa, dramática e definida após mais de 14 minutos, Maria Portela perdeu para a judoca Madina Taimazova, do Comitê Olímpico Russo (ROC) e foi eliminada na categoria até 70 kg. A brasileira recebeu três punições por falta de combatividade no golden score, que durou quase 11 minutos, e parou nas oitavas de final. Foi o combate mais longo da Olimpíada no Japão até o momento. Ela teria acertado um wazari no tempo extra, mas o VAR não validou o golpe.

Na categoria até 90 kg masculina do judô, Rafael Macedo caiu na primeira rodada na Olimpíada. O brasileiro sofreu derrota relâmpago para o cazaque Islam Bozbayev, número 21 do mundo. Ele foi derrotado aos 30 segundos de luta depois que o oponente do Cazaquistão pegou na manga de seu quimono e o jogou no chão, encaixando um ippon.

Vôlei de praia

A dupla formada por Ana Patrícia e Rebecca sofreu a primeira derrota no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na madrugada desta quarta-feira, pelo horário de Brasília. As brasileiras foram superadas pelas letãs Graudina e Kravcenoka por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 12/21 e 15/12. Candidatas à medalha, Ana Patrícia e Rebecca ocupam a 10ª posição do ranking da federação internacional e seguem com chances de subir ao pódio porque venceram na estreia as quenianas Makokha e Khadambi.

Boxe

O brasileiro Keno Marley derrotou o chinês Daxiang Cheng e garantiu presença nas quartas de final da categoria meio-pesado (até 81 quilos) no boxe. Com a vitória, Keno poderá garantir uma medalha na sexta-feira, quando vai disputar uma vaga na semifinal. Seu adversário será o britânico Banjamin Whittaker, atual vice-campeão europeu e terceiro no último campeonato mundial, que venceu o egípcio Abdelrahman Salah Orabi Abdelgawwad, por pontos, em decisão unânime.

Badminton

A brasileira Fabiana Silva se despediu da Olimpíada de Tóquio nesta quarta-feira. A atleta do badminton perdeu sua segunda partida, no Parque Florestal Musashino, e não tem mais chances de avançar no Grupo H. Ela foi superada pela chinesa naturalizada americana Beiwen Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 9/21 e 10/21, em 27 minutos de confronto. Na estreia, ela havia perdido para a ucraniana Marija Ulitina por 2 a 0, com parciais de 14/21 e 20/22.