Jogos de Tóquio reservam atrações interessantes na noite desta terça e madrugada e manhã de quarta

Os Jogos Olímpicos reservam boas distrações nesta noite de terça-feira no Brasil. Lá, em Tóquio, a competição abre mais um dia de disputa, o sexto desde a cerimônia do acendimento da pira. E o melhor, vai ter brasileiro tentando medalha. É Leonardo de Deus, que cai na piscina nos 200m borboleta na 5 raia, o que dá ao Brasil uma visibilidade interessante. O nadador fez o segundo melhor tempo nas semifinais das duas baterias. Se mantiver, é prata! O Estadão aponta alguns eventos da noite para você se divertir. Quem tiver coragem, dá para seguir na madrugada. Com mais coragem ainda, tem disputas nesta manhã.

22h40

Natação

Leonardo de Deus vai nadar na raia 5, entre os melhores porque fez o segundo melhor tempo nas eliminatórias. Tem tudo para colocar uma medalha no peito, aumentando a contagem para o Brasil. A prova é dos 200m borboleta.

23h

Vôlei de Praia

Ana Patrícia e Rebecca enfrenta Graudina e Kravcenoka. O jogo vale pela segunda rodada, ainda de classificação. O Brasil tem se dado bem na areia de Tóquio.

00h26

Natação

O Brasil vai cair na piscina de Tóquio na final masculina dos 4x200m livre. As chances de medalhar existem. Fique de olho. Serie um feito e tanto para a natação do País.

1h40

Basquete

Jogo bom para se ver dos astros da NBA. Os Estados Unidos enfrentam o Irã. O time americano perdeu uma e quer dar o troco. A curiosidade da partida é que ela terá uma árbitra brasileira. Andreia Regina Silva, de 41 anos, vai se tornar a primeira mulher a apitar uma partida do torneio masculino nesta quarta-feira. Ela foi escolhida para atuar ao lado de Antonio Conde (Espanha) e Yohan Rosso (França) nesse Estados Unidos e Irã. Vale ficar de olha nela também.

2h12

Boxe

O peso meio-pesado Keno Marley faz luta interessante com o chinês Chen Daxiang. Vale pelas oitavas. Se passar, fica mais perto de medalha.

5h

Futebol

O Brasil entra em campo para enfrentar a Arábia Saudita. O jogo é válido pela terceira rodada. Não será uma partida fácil. Uma derrota complica a situação do time de Daniel Alves. A seleção defende o bi olímpico.

9h45

Vôlei

Não tem sido fácil para o time do Brasil superar seus rivais. São jogos parelhos. Talvez esse contra os russos seja o mais duro até agora. A seleção precisa de um Bruninho mais ligado. O jogo passa pelas suas mãos e inteligência.