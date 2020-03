Jogos Olímpicos de Tóquio terão início em dia 23 de julho de 2021, afirma TV japonesa

A cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio deverá ser dia 23 de julho de 2021. A informação, que ainda não é oficial, foi dada, neste sábado, pela TV japonesa NHK, do Japão. As Paralimpíadas aconteceriam de 24 de agosto a 5 de setembro. Mas é preciso confirmação por parte do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A data, segundo a imprensa japonesa, além de ser praticamente igual à deste ano, com relação ao clima do país, também proporciona um tempo maior de prevenção com relação à covid-19, além de condições melhores para as disputas dos torneios classificatórios.

A programação dos Jogos não sofreria alterações. Já no dia 23 de julho, a primeira disputa seria no tiro e a última medalha seria entregue em 8 de agosto, com a decisão do polo aquático masculino.

"O acordo é realizar os Jogos Olímpicos o mais tardar no verão de 2021 do Hemisfério Norte", afirmou Thomas Bach, presidente do COI, no início desta semana.

Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador dos Jogos, enviou, também neste sábado, uma carta às 33 federações internacionais de esportes olímpicos, alertando sobre os desafios de bancar os custos extras do adiamento por causa da pandemia do coronavírus. O valor estimado é de US$ 2,7 bilhões (cerca de 13,5 bilhões).