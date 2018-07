'Olimpíada não será afetada por estado de calamidade', diz Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), reafirmou na manhã deste domingo que os Jogos Olímpicos, a serem disputados em agosto, não serão afetados pela decretação de estado de calamidade anunciado pelo governo estadual em função da crise financeira. Segundo Paes, a capital fluminense "vive uma situação fiscal absolutamente confortável". A calamidade financeira foi decretada na sexta-feira pelo governador em exercício, Francisco Dornelles.

Amparado pelo decreto, o governo federal editará uma medida provisória de socorro ao Rio, a qual destinará R$ 3 bilhões em transferência direta da União para o Estado. Os recursos deverão ser destinados à conclusão da linha 4 do metrô, entre Barra da Tijuca (zona oeste) e Ipanema (zona sul), e ao pagamento do funcionalismo municipal, pois os salários estão atrasados.

A linha 4 foi um dos compromissos da candidatura do Rio à Olimpíada. Uma das justificativas de Dornelles para a decretação da calamidade é que a situação crítica das finanças impede o Estado de honrar compromissos assumidos para a realização dos Jogos.

Paes voltou a falar do assunto na inauguração do Túnel Prefeito Marcello Alencar, entre a zona portuária e o início da pista sentido zona sul do Aterro do Flamengo. Ele disse que a crise não terá reflexo nos Jogos, diferentemente do que indica o decreto estadual.

"A gente vive um situação fiscal absolutamente confortável. As dificuldades que o Estado passa não têm nada a ver com a Olimpíada, que permitiu fazer muita coisa no Rio. Isso aqui (túnel) não tem um tostão de dinheiro público nem de qualquer repasse federal para o município. Foi tudo com dinheiro privado", afirmou.